Den Tourismus in Beckstein stärken

Beckstein.Eine der zentralen Zusagen des Kandidaten Mirco Göbel ist es, dass er als Bürgermeister nicht nur auf dem Rathaus residieren würde, sondern hinaus zum Bürger in die Stadtteile gehen werde, um dessen Probleme zu erfahren. Als ideales Experimentierfeld, diese Art von Kommunalpolitik bereits im Wahlkampf umzusetzen, diente nun Beckstein. Hierzu ging uns vom Kandidaten folgender Bericht zu:

Zum einen hatte Göbel gegen Ende einer langen Wahlkampftour noch genug Elan, seinen Programmflyer selbst in die Briefkästen zu werfen und zum anderen ergab sich dabei die Gelegenheit, mit Einheimischen und Gästen ins Gespräch zu kommen und darauf hinzuweisen, dass das vorliegende Programm ein Gemeinschaftswerk zwischen den Bürgern einerseits und seinen kommunalpolitischen Vorstellungen andererseits ist. Weitere Informationen über Beckstein erhielt er beim Ortsrundgang mit Ortsvorsteher Philipp Hahn. Von ihm erfuhr er, wo die aktuellen Chancen und Knackpunkte der Becksteiner Kommunalpolitik liegen. Es wurde deutlich, dass die Zusammenarbeit der Vereine eingespielt ist. Eine herausragende Rolle spielt hier der Heimat- und Verkehrsverein, denn er ist eine treibende Kraft, die über den Stadtteil Beckstein hinaus wirkt.

Nach Auffassung des engagierten Ortsvorstehers spielt sich rund 60 Prozent des Tourismus der Stadt Lauda-Königshofen in Beckstein ab. Während hier das Gastrogewerbe expandiert, ist es in der Gesamtstadt rückläufig. Mirco Göbel sagte zu, dass sein kommunalpolitisches Ziel sei, diese Stärken weiter auszubauen, statt nur Defizite zu beheben.

Absolut wichtige Zukunftsinvestitionen zur Stärkung des Fremdenverkehrsortes und der ansässigen Gastronomie wären Stellplätze für Wohnmobile und der Bau einer Kneipp-Anlage (Wassertretanlage).

Ein weiteres wichtiges Thema für die zukünftige Entwicklung sind die Schaffung neuer Bauplätze. Der Bedarf an Bauplätzen steigt, da viele Einheimische, die nach ihrer Ausbildung den Ort verlassen haben, gerne wieder zurückkommen. Die zwei möglichen Standorte für Baugebiete bergen jedoch unterschiedliches Konfliktpotenzial, die eine Fläche ist unveräußerlicher Privatbesitz und die andere Fläche (ehemaliges Neubaugebiet) ist Streuobstfläche, die bereits Ausgleichsfläche ist, man bräuchte also eine Ausgleichsfläche für die bereits bestehende Ausgleichsfläche, was von vielen Stadträten abgelehnt wird. Der von Mirco Göbel geforderte „Runde Tisch“ von Naturschutz/Klimaschutz/Stadtverwaltung sollte über mögliche Kompromisse beraten. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.03.2020