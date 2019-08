Dem Komasaufen die Stirn bieten

Lauda-Königshofen.„Bunt statt blau“: Unter diesem Motto schufen im Frühjahr bundesweit fast 9000 Schüler Plakate gegen das sogenannte Komasaufen. Die Schülerin Emily Derr aus Lauda-Königshofen belegte in Baden-Württemberg den neunten Platz. Die DAK ehrte die Gewinnerin und übergab die Urkunde und Preise.

„Komasaufen bei Jugendlichen ist eine gefährliche Tatsache, der wir gemeinsam begegnen müssen“, so Roland Throm von der DAK. Allein 2017 tranken in Baden-Württemberg mehr als 2700 Zehn- bis 20-Jährige so viel, dass sie volltrunken in eine Klinik kamen.

Schulische Prävention ist wichtiger Bestandteil der (Sucht-)Präventionsarbeit im Landkreis. „Mit dem Aufruf auf meinem Plakat will ich die Gefahren durch zu starkes Trinken darstellen und zeigen, wie bunt alles ohne starkes Trinken sein kann“, beschreibt Emily Derr ihre Idee. Mit der beeindruckenden Arbeit gewann die Schülerin aus der 8b des Martin-Schleyer-Gymnasiums unter der Kunstlehrerin Ivana Schneider.

An vielen Schulen war die Präventionskampagne Teil des Unterrichts. „Lehrkräfte nehmen ‚bunt statt blau’ gerne in den Unterricht auf, weil die Kampagne ohne erhobenen Zeigefinger funktioniert. So kommt dieses wichtige Gesundheitsthema in den Schulalltag“, sagt,Roland Throm. Die Aktion „Bunt statt blau“ feiert zehnten Geburtstag. Seit 2010 haben bundesweit mehr als 100 000 Schüler mitgemacht.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019