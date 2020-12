Defibrillatoren für alle Stadtteile

Lauda-Königshofen.Dass die Bürgerstiftung sich bei der Anschaffung von Defibrillatoren engagiert, freut die Mitglieder des Gemeinderats. Insgesamt wurden 30 000 Euro an Spenden dafür gesammelt. „Das ist eine beachtliche Summe“, waren Bürgermeister Lukas Braun und die Stadträte voll des Lobes. Nun soll für jeden Stadtteil ein Defibrillator angeschafft werden, was die Stadt mit einem Zuschuss von maximal 17 400 Euro ermöglichen will. Alle Standorte, vorwiegend an öffentlichen Gebäuden, sollen rund um die Uhr erreichbar sein.

Von der Bürgerstiftung wurden hochwertige Geräte für 3950 Euro je Stück ausgesucht, die bei der Nutzung eine Verbindung zur Rettungsleitstelle herstellen. Von dort soll der Lebensretter Anweisungen erhalten. Der Leistungsumfang beinhaltet ein intelligentes und digitales Überwachungssystem. Eingebaut sind eine SIM-Karte und ein GPS-System. Dort, wo die Geräte an Außenwänden angebracht werden, müssen noch Aufbewahrungsboxen angeschafft werden. Die Wartung der Geräte übernimmt in den ersten fünf Jahre kostenlos eine Laudaer Firma.

Für Marco Hess von der CDU war der flächendeckende Einsatz der Geräte wichtig. Die Übernahme von Folgekosten signalisiere die Botschaft, dass man Leben retten wolle.

Kritik wurde von der SPD geäußert, weil der Gemeinderat bei der Anschaffung nicht gefragt worden sei, so Siegfried Neumann. Ihm fehlten Vergleichsangebote und die Folgekosten. Ins gleiche Horn stieß Angelika Tolle-Rennebarth (FBL), der die Anschaffungskosten zu hoch erschienen. Die übrigen Räte waren sich einig: „Wer anschafft, darf auch aussuchen.“ Bei drei Enthaltungen und einer Gegenstimme wurde der Zuschuss gewährt. dib

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020