Defibrillatoren für alle Stadtteile

Die Bürgerstiftung Lauda-Königshofen setzt sich für die schrittweise Anschaffung von Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) in allen Stadtteilen ein. Im Bild präsentiert Schwimmmeister Oliver Schalk ein entsprechendes Gerät, das im Terrassenfreibad in Lauda stationiert und in Notfällen einsetzbar ist.