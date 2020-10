Das Müllsünder-Problem nimmt überhand

Es kostet viel Geld und Nerven: Etliche Kommunen der Region beklagen die wilde Ablagerung von Müll in ihren Stadtgebieten. Auch Lauda-Königshofen hat mit dem Problem zu kämpfen.

Lauda-Königshofen/Main-Tauber-Kreis. Das Müllproblem nimmt überhand. Wie in vielen Kommunen der Region (wir berichteten) stellt das „wilde“ Wegwerfen von Unrat auch in der Stadt Lauda-Königshofen ein Problem dar. „Der Aufwand für die Entsorgung ist beträchtlich“, erklärt Pressesprecher Christoph Kraus auf FN-Anfrage.

Denn die Beseitigung sei nicht nur teuer (die Kosten trage im Übrigen die Allgemeinheit), sondern binde auch personelle Kräfte. Diese, so Kraus, fehlen dann an anderer Stelle. Und: „Der Schaden hat oft erhebliche Ausmaße für Menschen und Tiere – zum Beispiel, wenn schadstoffbehaftete Materialien in Gewässern oder in der Natur landen.“

Flächendeckende Thematik

Altglascontainer, Behälter für ausgediente Klamotten – aber auch Parkplätze und Waldrandgebiete: Das Problem sei quasi flächendeckend, betreffe „das ganze Stadtgebiet“, so Kraus. Es geht auch darüber hinaus.

Die Stadt Bad Mergentheim beispielsweise lobte erst vor kurzem eine Belohnung von 500 Euro für sachdienliche Hinweise auf Müllsünder aus. Innerhalb von nur drei Tagen mussten in der Kurstadt jüngst mehr als zehn Kubikmeter Müll weggeräumt werden. Trauriger „Rekord“ seien acht Kubikmeter Müll am Containerplatz in der Deutschordenstraße gewesen, erklärt damals Pressesprecher Carsten Müller. Auch das DRK aus Hardheim und das Landratsamt des Hohenlohekreises meldeten sich in dieser Sache zu Wort. Letzteres startete eine Plakatkampagne, um den Wildmüll zu bekämpfen. Auf die Frage nach dem „Warum?“ kann der Pressesprecher gar nicht so recht antworten: „Es ist unerklärlich. Im Stadtgebiet stehen zahlreiche Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung, unter anderem der Recyclinghof in der Tauberstraße mit mehreren Öffnungstagen unter der Woche und sogar am Samstag.“

„Nicht zu fassen“

Des Weiteren sei im Main-Tauber-Kreis bereits 2016 der „Sperrmüll auf Anruf“ eingeführt worden, der die bisherige Straßensammlung ersetzte. So erhielten Bürger die Möglichkeit, zweimal jährlich ihren Müll kostenlos an der Haustür abholen zu lassen. „Angesichts der Vielzahl der Entsorgungsmöglichkeiten ist die wilde Müllablagerung erst recht nicht zu fassen.“

Doch spielte in der Thematik jüngst auch Corona eine Rolle. „Hier war durchaus eine Verbindung festzustellen. Als im Frühjahr die Recyclinghöfe komplett geschlossen waren, gab es zum Beispiel vermehrt Fälle, bei denen Grünschnitt in der Landschaft abgeladen wurde“, erklärt Pressesprecher Christoph Kraus. In dieser Zeit ereignete sich auch ein ärgerlicher Fund in Oberlauda. Dort hat jemand am Thingplatz illegal Holzbretter abgeladen. „Teilweise mit beschichteten Obermaterialien, deren Verbrennung gesundheitsgefährdende Auswirkungen hat.“

Abgeschiedenheit des Waldes

Plätze im Grünen, wie der Thingplatz einer ist, werden gerne genutzt. Oft machen sich Müllsünder auch die Abgeschiedenheit des Waldes zunutze. „Dies zeigt wenig Verantwortung gegenüber dem Wald und der Umwelt. Für die umweltgerechte Entsorgung gibt es spezielle Abgabestellen und Recyclinghöfe in allen Teilen des Landkreises. Hier werden Wertstoffe und Müll kostenlos oder zu einer geringen Gebühr angenommen“, so der Leiter des Kreisforstamtes, Karlheinz Mechler. Leider, so das Landratsamt, handelt es sich in einigen Fällen um größere Mengen an Müll. Das jüngste Beispiel ist eine Reifenmenge, welche zwischen den Bad Mergentheimer Stadtteilen Rengershausen und Hachtel am Waldeingang abgeladen wurde.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.10.2020