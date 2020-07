Das große Fressen des Schwammspinners

Bäume komplett ohne Laub – und das im Sommer: Der Schwammspinner frisst sich hektarweise durch den Wald.

Deubach/Vilchband. Gespenstisch sieht das Waldstück aus, das Förster Christian Hofmann und Landwirt Erich Schäfer begutachten. Kaum noch ein Blatt ist auf den Laubbäumen zu finden. Statt dichter Kronen gibt es in den Distrikten „Heide“ und „Dippach“ rund um Vilchband nur noch nackte Äste zu sehen. Millionen von Schwammspinnern haben sich in den letzten Tagen hier die Bäuche vollgeschlagen und einen dramatischen Kahlfraß verursacht.

Blattstängel ohne Grün

Es prasselt leicht, Raupen fallen von den Bäumen. Der kleine, rund einen Meter hohe Ahorn am Weg spreizt nur noch die Gerippe mit den Blattstängeln von sich. Und selbst die zarte Fichte daneben ist von den schwarz-pelzigen Tieren okkupiert. Fast nichts ist vor den gefräßigen Tieren derzeit sicher, die bei ihrem Luxusfraß großzügig am Laub knabbern und vieles einfach auf den Boden rieseln lassen. Nur die Esche wiegt sich belaubt im Wind – sie wurde von den Raupen verschont.

„Mir blutet das Herz beim Anblick dieser schönen alten Eichenbestände“, sagt Schäfer, der sich neben seiner Landwirtschaft auch um seinen Privatwald kümmert. Rund 70 Prozent davon fiel bereits den Krabblern zum Opfer. So etwas habe er noch nie erlebt, ist er deprimiert. Die winterlichen Wälder im Sommer hätten viele Menschen in den letzten Tagen angelockt, die sich von dem Phänomen mit eigenen Augen überzeugen wollen.

Gut zu sehen sind blattlosen Kronen auch bei Deubach und Messelhausen. Eine Raupe frisst in den sechs bis acht Wochen ihrer Entwicklung rund einen Quadratmeter Laub.

Insgesamt, so schätzt Revierleiter Hofmann, sind bei Vilchband, Deubach und Messelhausen mehr als 50 Hektar Fläche betroffen. Forstdirektor Karlheinz Mechler, Leiter des Kreisforstamts, spricht kreisweit sogar von 150 Hektar mit einem weiteren Schwerpunkt bei Apfelbach und Herbsthausen.

Eigentümliche Atmosphäre

Als die ersten Privatwaldbesitzer das Phänomen vor gut zwei Wochen entdeckten, war Förster Hofmann zur Stelle. „Eichen, Buchen und Hainbuchen sind die Lieblingsnahrung der Schwammspinner“, erklärt er. Aber sie gehen auch an andere Arten, sogar Sträucher und Obstbäume verschmähen sie nicht. Dass der Anblick bei vielen Menschen einen Schock auslöst, kann der Fachmann gut nachvollziehen. „Es ist eine eigentümliche Atmosphäre im Moment“, gesteht er.

Warum es in diesem Jahr zu einer solchen Massenvermehrung der wärmeliebenden Nachtfalter kam, ist für die Forstleute den trockenen und heißen Jahren geschuldet. Dieses Klima begünstigt die Entwicklung. Aus den zahlreiche Gelegen mit Eiern an den Stämmen haben sich die pelzigen Raupen entwickelt, die ziemlich flink in Richtung Baumkrone marschieren.

In den nächsten Tagen verpuppen sich die Raupen. Im Spätsommer schlüpfen die Schmetterlinge, die Weibchen legen nach der Begattung mehrere 100 Eier in ein Gelege am Stamm oder an Ästen von Bäumen ab. Die natürlichen Feinde der kleinen Tiere, wie Vögel, aber auch Bakterien und Viren, hätten die Population schon verkleinert.

Dann ist das große Fressen vorbei. Der besorgte Blick auf die Bäume bleibt: „Die Befallsflächen werden kartiert und die Dichte der schwammartigen Eigelege erfasst“, so Mechler. Die Experten der Forstlichen Forschungs- und Versuchsanstalt in Freiburg erstellen eine Prognose über die weitere Entwicklung. Ein weiterer Kahlfraß im nächsten Jahr wäre aber verheerend.

Für die betroffenen Waldbesitzer hat Hofmann eine gute Nachricht. „Nach den Erfahrungen werden die Bäume mit einem Regenerierungstrieb dem Kahlfraß trotzen.“ Das erste zarte Grün ist an den Eichen bereits zu sehen und auch die Buchen schieben Blätter nach. Nur die befallene Fichte werde sich wohl nicht mehr erholen. Anders dagegen die Lärchen, deren Nadeln den Raupen ebenfalls munden – wenn das Nahrungsangebot knapp wird.

Phänomen schon 1993/94

Vor mehr als 20 Jahren, so erinnert sich Hofmann, habe er als junger Revierförster 1993/94 schon einmal mit diesem Phänomen zu tun gehabt. Damals habe es zwischen Niklashausen und Werbach eine vergleichbar große Population gegeben. „Die Straßen waren voll mit Raupen und dadurch spiegelglatt – und das mitten im Sommer.“ Damals seien die Nachtfalter zur Eiablage sogar an die Häuser in den Orten geflogen.

Im Bereich „Heide“ hat der Schwammspinner sein zerstörerisches Werk begonnen und sich ausgebreitet. Für die Waldbesucher ist das haarige Insekt eher ungefährlich. Anders als beim Eichenprozessionsspinner, dessen Brennhaare einen starken Juckreiz hervorrufen können. „Als letzte Woche viele Tiere unterwegs waren, haben sie vom Boden aus auch Menschen befallen“, sagt Hofmann. Eine Bekämpfung mit biologischen Mitteln, wie sie etwa gegen die Schnaken am Rhein eingesetzt würde, wäre möglich, erklärt der Fachmann. Doch damit würden alle Schmetterlinge in Mitleidenschaft gezogen. „Das muss man gegeneinander abwägen, zumal nach einem extremen Vermehrungsjahr die Population in der Regel zusammenbricht.“ Da in diesem Fall nur Privatwald betroffen sei, hätten die Besitzer auch die Kosten zu tragen.

Kein schöner Anblick sind die unzähligen Raupen auch auf den Tafeln des Augustinuswegs. Kopfüber hängen die Tiere am Holz oder laufen über bereits tote Gefährten. An einer Station zum Innehalten ist die Decke voll mit Krabblern. „Hier einzutreten war in der letzten Woche kein Vergnügen“, sagt Hofmann, der den Weg gut kennt. Aber er ist sicher, dass auch dort bald wieder das gewohnte Bild vorherrscht.

Die Bäume im Distrikt „Heide“ stimmen ihn optimistisch. Wenn alles gut geht, sollten sie in wenigen Wochen wieder ihr grünes Kleid tragen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020