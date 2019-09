Da war Fantasie gefragt

Lauda.Pettersson und Findus warem in Rahmen des Ferienprogramms bei Moritz und Lux zu Besuch. Buchhändlerin Christine Gemmecker las unter anderem aus „ Pettersson zeltet“ und dem neuesten Pettersson „Schau’ mal, was ich kann, Pettersson!“ vor. Wer wollte, durfte während des Vorlesens mit interagieren und zeigen, was er schon alles kann. Spaß hatten alle Ferienprogrammgäste noch beim Marshmallowsgrillen am fiktivem Lagerfeuer. Bild: Buchhandlung

