Couragiert mit der Bahn fahren

Lauda.Das 2018 an der Josef-Schmitt-Realschule Lauda-Königshofen gestartete Projekt „Zug um Zug zur Schule – couragiert Bahn fahren“ wurde auf Wunsch der Schule zum zweiten mal gestartet. Erstmals beteiligten sich daran neben Polizeibeamten aus dem Referat Prävention, Außenstelle Tauberbischofsheim, und Mitarbeitern der Westfrankenbahn auch Beamte vom Bundespolizeirevier Heilbronn.

Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, fand neben dem theoretischen Unterricht im Klassenzimmer zu Themen wie Gewalt und möglicher Zivilcourage im öffentlichen Verkehrsraum auch praktischer Unterricht statt. Auf dem Weg zum Bahnhof standen unter anderem die Benutzung Ampel für Fußgänger, das Überqueren der Fahrbahn am Zebrastreifen und die sichere Nutzung des Gehwegs auf der Agenda.

Im Bahnbereich erläuterten die Vertreter der Westfrankenbahn und der Bundespolizei den Klassen, wie gefährlich es sein kann, sich zu nah am Gleiskörper aufzuhalten, weil moderne Züge sehr schnell, aber trotzdem leise fahren und kaum zu hören sind. Weitere Sicherheitsaspekte waren, dass Gleise nur dort überquert werden dürfen, wo es ausdrücklich erlaubt ist.

Zudem erfuhren die Schüler, dass die Oberleitungen unter einer Spannung von 15 000 Volt stehen und jeder sich in Lebensgefahr begibt, der versucht, an den Masten oder Zügen hochzusteigen. Was es bei einer Fahrt mit der Bahn alles zu beachten gibt, erklärte ein Westfrankenbahn-Mitarbeiter bei der Fahrt von Lauda nach Bad Mergentheim und zurück. Den Unterschied von moderner digitalisierter Technik im Bahnhof Lauda zu althergebrachter Technik im Bahnhof Bad Mergentheim sahen die Schüler bei der Führung.

