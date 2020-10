Königshofen.Nach dem formellen Ende der „Königshöfer Mini-Messe“ kann noch bis einschließlich diesem Wochenende am Corona-Messelauf teilgenommen werden. Bereits über hundert Läufer und Läuferinnen von neun bis zum 70 Jahren haben schon „auf Abstand“ die Messelauf -Distanzen 500 Meter, 2,5 Kilometer, fünf Kilometer, zehn Kilometer und den Halbmarathon über 21,1 Kilometer auf der Messelaufstrecke, im Stadion oder auf frei gewählten, selbst gemessenen, Wegen in der Region allein oder in Kleingruppen zurückgelegt. Trotz fehlender direkter Konkurrenz wurden beeindruckende Leistungen gezeigt.

Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Die Teilnehmer geben ihre Ergebnisse zusammen mit den persönlichen Daten über www.messelauf.de im Menü „Coronalauf“ ein. Dort kann man auch eine Startnummer und Urkunde zum Selbstausfüllen ausdrucken. Auch mehrere Läufe pro Person dürfen registriert werden. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch freut sich die Taubertäler Hilfsgemeinschaft über Spenden für ihre Schule in Haiti, Bankverbindung für Spenden unter Kennwort „Corona-Messelauf“, Taubertäler Hilfsgemeinschaft, Sparkasse Tauberfranken, IBAN: DE 68 6735 2565 0000 0501 87.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.10.2020