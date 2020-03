CDU will neuen Versuch starten

Lauda-Königshofen.Bereits im Mai 2019 hatte die CDU-Fraktion das Thema „BürgerApp“ aufgerufen und einen Antrag an die Stadtverwaltung gerichtet. Allerdings wurde der Antrag im Herbst mit der Mehrheit im Gemeinderat aus SPD/FB und FBL abgelehnt. Nun brachte Marco Hess, CDU-Fraktionsvorsitzender, das Thema am Montag im Gemeinderat erneut zur Sprache.

Nach zahlreichen Zuschriften aus der Bevölkerung beantragte er, das Thema zum Gegenstand der Gemeinderatssitzung im Mai oder Juni zu machen, wenn auch der neue Bürgermeister im Amt ist. Zahlreiche Bürgermeisterkandidaten erklärten mittlerweile, dass die BürgerApp eine gute Sache sei. Dies sei für seine Fraktion Ansporn, einen weiteren Versuch zu starten, in der Hoffnung, dass auch die Mehrheit des Gemeinderates dem Projekt ein Jahr später eine erneute Chance gebe.

„Unser Ziel als CDU ist es, dass wir den Sprung und Transfer schaffen, in eine neu zu entwickelnde ’BürgerApp’ dem Zeitgeist der Gesellschaft entgegen zu kommen, alle Informationen und Kräfte in einer App zu bündeln und so auch die Verbundenheit zu ’meiner’ Stadt deutlich zu steigern. Gewerbetreibende, Handwerk, Vereine und die Sitzungsinformationen des Gemeinderates sollten ebenfalls mittel- bis langfristig Teil dieser ’BürgerApp’ werden“, so Hess. thos

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020