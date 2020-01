„CDU-Gemeinderäte als ,Salatkopf-Lobbyisten’“

Der Vorschlag der AfD zur Lösung des Gerlachsheimer Problems mit der geplanten Abfallaufbereitungsanlage der Firma Konrad Bau ist wahrlich kein realistischer Vorschlag. Das machen im FN-Artikel von Klaus T. Mende vom 23. Januar alle beteiligten Gruppierungen aus unterschiedlicher Perspektive und mit unterschiedlicher Begründung umfangreich klar.

Eine Argumentation ist dabei aber besonders bemerkenswert – die der CDU. Einige Sätze bleiben immer noch sehr vage, wie die mit der geforderten „intelligenten Verkehrsführung“. Andere Aussagen sind – zum ersten Mal, seit das Problem mit der Abfallaufbereitungsanlage aufgetaucht ist, nämlich 2015 – erfreulich konkret, so dass darauf eingegangen werden kann.

Die Einlassung von Fraktionsvize Dr. Heinrich macht endlich klar, dass auch die CDU Staub und Abgase als Problem sieht, wenn auch nur für „Gemüse und Beerenfrüchte“ der die Grünbach säumenden Gärten. Sogar eine Lärmbelästigung wird konstatiert, allerdings auch nur für die Bürger, wenn sie sich in den Gärten aufhalten. Die CDU scheint tatsächlich dazugelernt zu haben.

Auch wir Gerlachsheimer finden, dass die Masse an Schwerlast-Lkw große Gefahren mit sich bringt. Allerdings bestehen diese Gefahren nicht nur für Salat- und Kohlköpfe und in einiger Entfernung arbeitende Hobbygärtner, sondern vor allem doch für die vielen Menschen, die an der sehr engen Ortsdurchfahrt wohnen.

Wenn die CDU die Gefahr für den Salat schon als so gravierend betrachtet, dass sie auch deshalb die vorgeschlagene Ortsumfahrung ablehnt; wie heftig müsste sie dann erst die bisherige Planung bekämpfen!

Nach Firmenangabe fahren schöngerechnet zwar „nur“ 42 Schwerlasttransporter täglich. Realistisch betrachtet (die Rechnung wurde bei der Anhörung durch den Petitionsausschuss vorgestellt) würde aber bei einem Achtstunden-Arbeitstag etwa alle drei Minuten ein 40-Tonner die Würzburger Straße passieren, vorbei an Fußgängerinnen und Fußgängern, an Schulkindern auf dem Weg zu und von der Schule, an Fahrradfahrern, an alten Menschen mit ihren Rollatoren, an denkmalgeschützten Häusern und barocken Denkmalen.

Die CDU sieht bei einer Realisierung des AfD-Vorschlags „das Ortsbild von Gerlachsheim (..) zerstört“. Nur, damit es wirklich klar ist: Wir von der Bürgerinitiative sind aus vielen Gründen gegen den Vorschlag von Frau Dr. Baum.

Einer davon ist auch die Gefahr für die historische Brücke und das Buchlerdenkmal der „Mater dolorosa“. Die Gefahr für das Ortsbild, ja die Fortexistenz des ganzen Ortes wäre ungleich größer, wenn die Anlage wie vom Landratsamt mit Zustimmung von Bürgermeister Maertens gebaut würde.

Deshalb gibt es weiterhin nur eine einzige Lösung: Die Abfallaufbereitungsanlage darf am vorgesehenen Ort in den Pfützenäckern nicht gebaut werden. Alle beteiligten Behörden müssen endlich in die Gänge kommen und einen alternativen Standort ausweisen.

Sogar die Salat- und Kohlköpfe in den Gärten würden sich darüber freuen!

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.01.2020