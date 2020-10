CDU-Fraktion plädiert für digitale Sitzungen

Lauda-Königshofen.Bereits in der vergangenen Woche regte die CDU-Fraktion im Gemeinderat vor dem Hintergrund der geänderten Anforderungen nach der Gemeindeordnung auch bei der Durchführung der Sitzungen des Gemeinderates Änderungen an.

Am Montag hat die Fraktion nun einen Antrag auf digitale Gremiensitzungen eingereicht. „Wir erleben es jeden Tag – es steigen die Infektionszahlen der positiven Covid-19-Patienten auch bei uns im Landkreis weiter stark an. Der Inzidentwert liegt schon geraume Zeit bei deutlich über 50“, so Fraktionschef Marco Hess. „Noch im Sommer haben wir in der Stadthalle mit deutlich mehr Abstand und Raum die Sitzungen durchgeführt, jetzt tagen wir bei den höchsten Werten im Großen Sitzungssaal.“ Dies sei schon bei der letzten Sitzung bedenklich gewesen.

„Wir wollen hier sicherlich keine Panik verbreiten. Uns ist auch die grundsätzliche Zulässigkeit der Durchführung von Gremiensitzungen nach der Corona-VO bekannt. Gleichwohl sollte unter Ermessensgesichtspunkten eine Verlagerung auf den digitalen Raum, den auch die Gemeindeordnungen nach § 37a GemO vorsieht, zeitnah in Erwägung gezogen werden“, äußert sich Hess. Der § 37a GemO wurde – mit Blick auf die Corona- Pandemie – extra vom Landesgesetzgeber neu geschaffen. Eine digitale Sitzungsführung ist dabei (bis 31. Dezember 2020) sogar ohne Änderung der Hauptsatzung möglich, wie Fraktionsvize Dominik Martin ergänzt.

„Insbesondere bei weiterhin hohen Infektionszahlen muss die Stadtverwaltung mit gutem Beispiel vorangehen. Besorgte Bürger rufen an und fragen, warum kirchliche Gräberbesuche und andere Veranstaltungen abgesagt werden, aber man sich im Rathaus mit gut 40 Leuten sowie Besuchern weiter trifft, obwohl für den Fall der Landesgesetzgeber (wie oben ausgeführt) explizit eine alternative Möglichkeit geschaffen hat“, unterstreicht Hess den Appell. Alle hoffen, dass man zügig wieder in gewohnter Weise sich begegnen könne – momentan sei man aber davon weit entfernt. cdu

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.10.2020