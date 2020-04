CDU-Fraktion hat Kinderspielplätze und Defribrillatoren auf der Agenda

Lauda-Königshofen.Die Mitglieder der CDU-Fraktion trafen sich in Zeiten von Corona im „digitalen Raum“, um weitere Themenschwerpunkte und die Gemeinderatssitzung zu beraten. Natürlich war auch das Thema Bürgermeisterwahl im Fokus.

Die CDU-Fraktion hat darüberhinaus zwei Anträge am Freitag eingebracht. Ein Antrag fordert hierbei Defribrillatoren an zentralen Orten in allen zwölf Stadtteilen. Damit soll ein wichtiges Angebot in Notfällen geschaffen werden, um Ersthilfe zu leisten.

Forderung zur Ersthilfe

Stadtrat Fabian Bayer (Oberlauda) verdeutlichte dabei, dass man bereits in Oberlauda lange an diesem Thema interessiert sei, aber auch immer beispielsweise Wartungsfragen nicht abschließend geklärt werden konnten. Er unterstrich erneut diese notwendige Forderung zur Ersthilfe.

Mit dem weiteren Antrag der Fraktion beantragt die CDU eine Bestandsaufnahme aller Kinderspielplätze. „Zu oft wurde uns in der Vergangenheit der Zustand der Spielplätze zugetragen“, so Hess. Hier bedarf es eines Gesamtkonzeptes, welches auch den Zustand und die Sicherheit unserer Spielplätze verbessert. Daneben müssen wir prüfen, wo es Sinn macht, den Umfang der Spielgeräte am einen oder anderen Standort zu reduzieren und dafür andere Spielplätze deutlich aufzuwerten.

Angebote für Familien

Vorhandene Sicherheitsrisiken müssen dabei beseitigt werden. Auch Spielmöglichkeiten für Kinder U3 sind oftmals nicht vorhanden. Auch hier könnte man an manchen Spielplätzen weitere Angebote für junge Familien schaffen.

„Beides sind Themen, die der neue Bürgermeister zeitnah angehen muss“, so Fraktionsvorsitzender Marco Hess.

Genau hinschauen

„Wir werden weiterhin mit großem Einsatz unsere Ideen und Anträge für eine zukunftsorientierte Stadt einbringen. Wir werden aber auch ganz genau hinschauen, ob es der FBL-Fraktion gelingt, aktiv die Stadtpolitik zu gestalten oder ob sie nur darin gut ist, nach eigenem Ermessen mahnend den Finger zu heben und auf andere zu zeigen“, unterstrich dabei Fraktionsvize Dominik Martin.

Blick auf Bürgermeisterwahl

Martin ging dabei auch nochmal mit einem Blick auf die Bürgermeisterwahl ein. Neben den Glückwünschen an den neugewählten Bürgermeister machte der Fraktionsvize aber deutlich: „Zahlreiche Kommentare in den sozialen Medien zeigen, dass viele Bürger den Wahlausgang gar nicht fassen können. Das kann ich verstehen. Sie zeigen überhaupt kein Verständnis für all das, was da in den letzten zwei Wochen gelaufen ist.

Und: ein Wahlkampf ist nicht immer schmutzig, wie es in einem Leserbrief letzte Woche behauptet wurde. Dass man auch fair bleiben kann, zeigte gerade Herr Wyrwoll deutlich.

Auch wenn man verliert. Auch gestreute lächerlichmachende Bilder etwa in Jugendraumgruppen oder anderen Foren zeugen von wenig charakterlicher Größe der entsprechenden Sympathisanten.“

Ein solches Verhalten lehne man zutiefst ab, so der einhellige Tenor. Dies sei nicht das Niveau, auf dem man die Stadt zusammenführen könne. Solche Aktionen polarisieren und spalten die Stadtgemeinschaft.

Überhaupt sei man froh, dass nun der Wahlkampf vorüber sei, wenngleich die emotionalen Gräben in den letzten zwei Wochen weiter aufgerissen wurden. „Wir werden sehen, wie gemeinsam das Gemeindeschiff in ruhigeres Fahrwasser gelenkt werden kann“, so Fraktionschef Marco Hess.

Als CDU-Fraktion werde man sachorientiert und im Austausch der Argumente die Arbeit für die Stadt engagiert fortsetzen. Man sei auch bereit, Entscheidungen zu treffen. Aber die Mehrheitsfraktionen aus SPD/FBL hätten es mit in der Hand, wie diese sich künftig aufstellen und konstruktiv mitwirken. cdu

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.04.2020