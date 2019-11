Caro Trischler singt in Lauda

Lauda-Königshofen.Langjährige Fans der Musikshow „The Voice of Germany“ dürfen sich beim bevorstehenden Auftritt des Bundesjazzorchesters auf eine vertraute Stimme freuen: Caro Trischler nahm vor sechs Jahren an der bekannten TV-Show teil und schaffte es bis ins Halbfinale. Seit 2018 gehört sie dem Bundesjazzorchester, dem offiziellen Jugendjazzorchester der Bundesrepublik Deutschland, an. Dort ist sie fester Bestandteil des fünfköpfigen Vokalensembles.

Wer die junge Musikerin gemeinsam mit vielen weiteren talentierten Stimmen und dem gesamten Orchester live erleben möchte, erhält dazu am Sonntag, 24. November, um 18 Uhr im Martin-Schleyer-Gymnasium die passende Gelegenheit. Der Kunstkreis Lauda-Königshofen und die Stadt Lauda-Königshofen sind die Veranstalter.

Eintrittskarten gibt es bei der Buchhandlung Moritz und Lux in Lauda, der Buchhandlung Schwarz auf Weiß in Tauberbischofsheim und bei der Tourist-Info in Bad Mergentheim. Eine telefonische Reservierung ist ebenfalls bei Hanni Schifferdecker (09343/3077) möglich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.11.2019