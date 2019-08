C-Jugend des SV erlebte tolle Woche

Die C-Jugend des SV Königshofen erlebte eine abwechslungsreiche Woche. © SV

Königshofen.Eine tolle Ferienfreizeit erlebte die C-Jugend ds SV mit den Betreuern Christian Sack und Jannis Maier in der Sportschule in Edenkoben in der Pfalz. Im Rahmen der Egidius-Braun-Stiftung gewann der SV diese Urlaubswoche.

Der SVK wurde dabei für seine abwechslungsreiche und vor allem nachhaltige Jugendarbeit ausgezeichnet. Abwechslungsreich war dann auch, was der DFB den Kindern innerhalb einer Woche bot. Neben mehren Trainingseinheiten und Wettbewerben, geleitet von lizenzierten DFB-Trainern, standen Ausflüge ins Fritz-Walter-Stadion in Kaiserlautern, in einen Soccer-Sportpark in Dirmstein, eine Sesselbahnfahrt zur Rietburg, ein „Forest“-Besuch in Kandel und eine Besichtigung des Hambacher Schlosses auf dem Programm. Ebenso sehr interessant für die Nachwuchskicker war ein Treffen mit Bundesliga-Schiedsrichter Christian Dingert, der sich viel Zeit für die Kinder nahm und aus dem Nähkästchen der Profis plauderte. Aber auch bei den DFB-Vorträgen zu den Themen „Futsal“, „Ehrenamt im Verein“ und „Blindenfußball, eine neue Sportler-Erfahrung“ nahmen alle Fußball-Kids lehrreiche Werte für das Leben mit. a.i.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.08.2019