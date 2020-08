Bus beschädigte Bus und Haus

Lauda-Königshofen.Der Fahrer eines Omnibusses beschädigte am Donnerstagmittag ein geparktes Auto und eine Hauswand in Lauda-Königshofen. Der 49-Jährige fuhr gegen 12 Uhr die Hauptstraße in Richtung Tauberbischofsheim entlang, als er wohl aus Unachtsamkeit mit einem am Straßenrand geparkten BMW zusammenstieß. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Hauswand geschoben und sorgte dort für Schäden in Höhe von rund 2500 Euro. Der Linienbus, der zu diesem Zeitpunkt ohne Passagiere unterwegs war, konnte seine Fahrt fortsetzen. Der BMW musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei mit jeweils etwa 5000 Euro beziffert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020