Bürgermeisterwahl steht im Fokus

Lauda-Königshofen.Der SPD-Ortverein veranstaltete für Mitglieder, Mandatsträger und Unterstützer den kommunalpolitischen Aschermittwoch im Ratskeller in Lauda.

In einem kurzen Eingangsstatement berichtete die Ortsvereinsvorsitzende Ruth Römig von aufregenden Tagen für die SPD. Eine wichtige Wahl für die Stadt Lauda-Königshofen stehe bevor: Der engagierte Wahlkampf von Mirco Göbel treffe nach Auffassung der Stadträte den Ton der Bürger.

Bei seinen Rundgängen durch die Stadtteile und den Bürgergesprächen gebe es eine Fülle persönlicher Informationen und Begegnungen mit Ortsvorstehern, Stadträte und Gewerbetreibenden, die ihm das Fundament für sein Wahlprogramm liefern, das er bei der Kandidatenvorstellung vorlegen werde.

Ein weiteres Thema von Brisanz sei die derzeitige Diskussion über den Verkauf des Laudaer Bahnhofs an einen Investor, so Römig. Nach Auffassung der Stadträte von SPD/Freie Bürgern sollten die vorliegenden Investorenkonzepte der Bevölkerung in einer öffentlichen Veranstaltung durch die Verwaltung vorgestelltwerden.

Erst dann sollte der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung entscheiden, welches der beiden vorgelegten Konzepte den Zuschlag erhalten soll.

Ein entsprechender Antrag an Bürgermeister Thomas Maertens werde bis Ende des Monats eingereicht. spd

