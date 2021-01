Bücherwunsch wird erfüllt

Lauda-Königshofen.Die Lust aufs Lesen ist nach wie vor ungebrochen. Während viele Freizeitbeschäftigungen bedingt durch die aktuelle Corona-Lage nicht in der gewohnten Form möglich sind, gönnen sich viele Bürgerinnen und Bürger umso häufiger ein gutes Buch. Sie tauchen dann in spannende Welten ab, stürzen sich in wilde Abenteuer oder erweitern ihren Horizont mit informativen Sachbüchern. Ab Dienstag, 19. Januar, ermöglicht die Stadtbücherei Lauda-Königshofen allen Bücherwürmern endlich wieder neues Lesevergnügen, nachdem die Einrichtung in den letzten Wochen geschlossen bleiben musste.

So funktioniert der praktische Bestell- und Abholservice, der ab nächster Woche angeboten wird: Alle Medien aus dem Bestand der Stadtbücherei Lauda-Königshofen sind bequem von Zuhause im Online-Katalog OPAC abrufbar. Dabei kann gezielt nach Titel, Verfasser oder bestimmten Schlagworten gesucht werden. Per Telefon (09343/501-5930 oder -5931) oder E-Mail (stadtbuecherei@lauda-koenigshofen.de) können anschließend Bücherbestellungen aufgegeben werden.

Die Titel werden dann vom Büchereiteam ausgesucht und können bei einer Bestellung bis 12 Uhr schon am nächsten Tag mitgenommen und gemütlich zuhause gelesen werden. Die Abholung erfolgt zum gewünschten Termin, der stets im 15-Minuten-Takt vergeben wird: dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie dienstags und mittwochs zusätzlich zwischen 13 und 16 Uhr. Die Ausgabe erfolgt im Treppenhaus zwischen dem Foyer und dem Eingang zu den Büchereiräumen. Dort können auch entliehene Bücher zurückgebracht werden.

Bücherei-Leiterin Swantje Jas: „Wir können es kaum erwarten, unsere Büchereigäste endlich wieder persönlich zu begrüßen. Alle Vorbereitungen sind getroffen, damit Lesewünsche unter Einhaltung der geltenden Auflagen bald wieder wahr werden können.“ stv

