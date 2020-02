Brummi rutscht von Straße

Königshofen.„Rien ne va plus“ (Nichts geht mehr“) – dies traf am Dienstag um die Mittagszeit für die B 290 zwischen dem Laudaer Dreieck und dem Ortseingang von Königshofen zu. Zwischenzeitlich war nämlich der Streckenabschnitt komplett gesperrt worden, was zu langen Staus in beiden Richtungen geführt hatte, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn mitteilte. Grund dafür war die aufwendige Bergung eines Lkw durch die Grünsfelder Firma Feuerstein, der in Höhe des Umspannwerks, in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim, laut Auskunft der Polizei vermutlich aus Unachtsamkeit von der Straße gerutscht war. Mit Hilfe eines großen Autokrans wurde der Brummi wieder behutsam auf die Straße gehoben. Was spektakulär aussah, forderte keine Verletzten und verursachte leichten Fremdschaden. ktm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020