Brücke zwischen Gedenktagen schlagen

Die Aktion „Friedensteppich“ des Mehrgenerationenhauses will an das Ende des Zweiten Weltkriegs und an die deutsche Wiedervereinigung erinnern.

Lauda-Königshofen. Ein durch engagierte Bürger geschaffener „Friedensteppich“ mit einer vom Mehrgenerationenhaus bis zur Friedenskirche in Lauda reichenden Länge ist Ziel einer jetzt gestarteten Aktion. Mit dieser ausgefallenen und ambitionierten Projektidee will der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus Lauda-Königshofen zum einen an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnern und zum zweiten der deutschen Wiedervereinigung vor 30 Jahren.

„Mit dem Ende des verheerenden Krieges vor 75 Jahren am 8. Mai 1945 hat für die Menschen nicht nur in Deutschland, sondern in weiten Teilen Europas die längste Friedensperiode der Geschichte begonnen. Dieser Friede war und ist Voraussetzung für Wachstum und Wohlstand“, betonen Gisela Keck-Heirich, Leiterin des Mehrgenerationenhauses, und Mitarbeiter Fabian Schwab, die gemeinsam dieses Projekt initiiert haben und federführend für dessen Umsetzung sind. Als Ergebnis der friedlichen Revolution sei es in der DDR erst zum Sturz der SED-Diktatur und schließlich am 3. Oktober 1990 zum Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes – kurz gesagt zur deutschen Wiedervereinigung – gekommen.

„Wir schlagen eine Brücke zwischen diesen beiden Gedenktagen und feiern den Frieden. Dieser Frieden ist für uns ein Geschenk, aber gleichzeitig ist sein Erhalt eine Gemeinschaftsaufgabe für uns alle. Gemeinsam mit den mitwirkenden Akteuren möchten wir deshalb einen Friedensteppich gestalten“, erklären Keck-Heirich und Schwab. Dazu könne jeder interessierte Bürger einen kleinen, aber wichtigen Teil zu einem großen Werk beitragen sowie seine handwerklich, künstlerisch und kreativ gestaltenden Fähigkeiten einbringen. „Gemeinsam setzen wir ein Friedenszeichen, indem Bürger einzelne Stoffteile kreieren und herstellen, die zu einem Friedensteppich zusammengefügt werden.“ Neben Frieden sollten damit ebenfalls gemeinschaftliche Werte wie etwa Respekt und Toleranz zum Ausdruck kommen.

Eingeladen zu der Aktion sind sowohl interessierte Bürger als auch Einrichtungen und Institutionen wie zum Beispiel Schulen, Kindergärten, Kirchengemeinden, Vereine und Verbände sowie Künstler vor Ort oder in der Region. „Einige lokale Unternehmen haben sich schon bereit erklärt, die Aktion finanziell oder materiell zu unterstützen“, berichtet die Leiterin des Mehrgenerationenhauses erfreut.

200 Meter Länge geplant

Als Beispiel für ein Motiv präsentierten Keck-Heirich und Schwab zum offiziellen Start des Vorhabens eine aus Leintuch und Jeans gefertigte Friedenstaube, die eine engagierte Bürgerin zuvor bereits eingereicht hatte. Um die anvisierte Dimension eines Friedensteppichs vom Mehrgenerationenhaus bis zur Friedenskirche auf rund 200 Länge zu erreichen, seien über 700 entsprechende Einzelobjekte notwendig.

„Aufgrund der aktuellen Coronakrise und den dadurch bedingten Einschränkungen können wir leider nicht das gesamte geplante Rahmenprogramm durchführen, sondern müssen die weiteren Entwicklungen, Verordnungen und Auflagen sowie Freigaben und Möglichkeiten abwarten, was gegebenenfalls noch machbar ist“, bedauern Keck-Heirich und Schwab. „Wir halten es jedoch für sehr sinnvoll und wichtig, die Bürger zu animieren und mitzunehmen, sich sowohl inhaltlich als auch aktiv und handwerklich bei der Aktion mit diesen historischen Jubiläen sowie dem Thema Frieden auseinanderzusetzen“, unterstreichen sie.

Vorträge und Aktionen

„Darüber hinaus möchten wir in der Zeit nach der Coronakrise die Arbeit an dem Friedensteppich mit einer Veranstaltungsreihe aus Vorträgen, Lesungen und anderen Aktionen begleiten. Deshalb sollen sich alle Interessenten, die sich mit einbringen möchten, sich zu melden.“ Auch für Geld- und Stoffspenden sei man dankbar, heben die beiden Projektleitenden hervor. Nach der Präsentation Anfang Oktober können Institutionen und Vereine den Teppich kostenlos für eigene Aktionen ausleihen und nutzen.

„Das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren und die Wiedervereinigung vor 30 Jahren legten den Grundstein für die gedeihliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland. Mit einer außergewöhnlichen Aktion laden wir zur Rückbesinnung auf diese beiden Gedenktage ein und feiern den Frieden, den wir auch in Lauda-Königshofen erfahren dürfen“, bekräftigt Bürgermeister Dr. Lukas Braun, zugleich Schirmherr der Aktion.

Ermutigendes Zeichen

„Ich bin mehr als zuversichtlich, dass es gelingen wird, dieses starke und ermutigende Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt auf die Beine zu stellen: Nämlich einen Friedensteppich, der vom Mehrgenerationenhaus bis zur Friedenskirche in Lauda reicht und der gleichzeitig das Wir-Gefühl in der Stadt Lauda-Königshofen nach außen trägt. Jeder ist nun eingeladen, am Gesamtkunstwerk mitzuwirken, dessen Ergebnis pünktlich zum Tag der Deutschen Einheit präsentiert wird. Mein Dank gilt den Initiatoren vom Bürgertreff Mehrgenerationenhaus und ebenso allen Teilnehmern, die sich mit ihrem Talent einbringen“, betont der neue Bürgermeister.

