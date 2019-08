Broschüre ab heute erhältlich

Lauda-Königshofen.Für die Schüler in Lauda-Königshofen gibt es wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm. Auch in diesem Jahr kann man sich wieder online unter www.laudakoenigshofen.feripro.de oder persönlich anmelden. Die Plätze werden am Freitag, 19. Juli, zum Teil online und zum Teil bei der persönlichen Anmeldung vergeben. Die Internetseite www.lauda-koenigshofen.feripro.de wird an diesem Tag um 14 Uhr freigeschaltet. Falls die Online-Plätze belegt sind, haben die Kinder noch eine zweite Chance.

Von 16 bis 18 Uhr kann man sich auch im Rathaus in der Tourist-Info anmelden. Es wird bei der Anmeldung ein Euro pro Kind und Veranstaltung erhoben, eine telefonische Anmeldung ist am Freitag nicht möglich. Ab Montag, 22. Juli, werden die Restplätze ab 8 Uhr in der Tourist-Info im Rathaus, persönlich, telefonisch, online und per E-Mail (feripro@laudakoenigshofen.de) vergeben. Das Programmheft liegt ab Dienstag, 16. Juli, in den Schulen, Kindergärten und Verwaltungsstellen aus und kann auf der städtischen Homepage eingesehen werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019