Brauchtum wird groß geschrieben

Lauda.Das Brauchtumsfest, ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der NG Lauda, schafft Gemeinschaft. Pflege des Brauchtums durch die vielen Gruppierungen der NG, die die Tradition pflegen bis hin zum Leistungssport – alle kommen am Brauchtumsfest zusammen, um sich auszutauschen und kennenzulernen. Alt und Jung, die Generationen, treffen aufeinander und lernen voneinander.

Seit Jahren ist dies ein Dankeschön des Vorstandes an die unermüdlichen Helfer und an Eltern, die unzählige Stunden ihre aktiven Kinder unterstützen, und natürlich an alle Trainerinnen, deren ehrenamtliches Engagement nicht hoch genug gewürdigt werden kann.

Trotz unsicherer Wetterverhältnisse fanden sich viele Mitglieder ein, um die Kampagne zu beschließen und die neue einzuleiten – eine Zeit zum Rückblick und zur Aufstellung für die neuen Herausforderungen. ng

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019