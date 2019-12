Bohlender geht zuversichtlich in 2020

Grünsfeld/Lauda.Im Rahmen der Jahresabschlussfeier der Bohlender GmbH aus Grünsfeld lud Geschäftsführer Volker Bohlender seine Mitarbeiter mit Partnern in die Pfarrscheune nach Lauda ein. Der Empfang fand bei Glühwein und weihnachtlicher Live-Musik, dargeboten von dem Auszubildenden Lukas Both und seinen beiden Brüdern im Pfarrhof statt.

Jahresabschlussfeiern sind für Volker Bohlender immer Anlass auf das vergangene Geschäftsjahr zurückzublicken und seine Mitarbeiter für ihren Einsatz zu würdigen. „Das Weltwirtschaftsklima wurde rauer, der Aufschwung der letzten Jahre hat an Fahrt verloren.“ so Volker Bohlender zu Beginn seiner Rede. Für ihn kam diese Entwicklung nicht überraschend, hatte er genau dies bei der letztjährigen Feier bereits prognostiziert.

„Die Industrie befindet sich in der Rezession, Wachstumskräfte schwinden.“ Entgegen dieser wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurde der Auftragsbestand bei Bohlender 2019 stabil gehalten. Durch verkürzte Lieferzeiten und die vorausschauende Lagerhaltung werde der Hersteller für Laborbedarf aus Hochleistungskunststoffen trotz steigender Einkaufspreise einen guten Umsatzzuwachs verzeichnet können.

Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres lässt Volker Bohlender traditionell in vielen Bildern Revue passieren. Dabei sind die Hexeninvasion am „Schmutzigen Donnerstag“ ebenso Thema wie die Teilnahme an vielen kleinen Hausmessen, internen Schulungen und anderen Veranstaltungen.

Ein großes Projekt im Jahr 2019 war der komplette Umbau des Verwaltungstraktes, der sich über mehrere Monate zog und die Bewältigung des Arbeitsalltages dabei nicht immer leicht war. Einige Arbeiten wurden dabei von eigenen Mitarbeitern geleistet, die der Unternehmer besonders würdigte.

Den letzten und wichtigsten Punkt des Jahresrückblicks widmete Volker Bohlender seinen Mitarbeitern. Zunächst ehrte er langjährige Beschäftigte für ihre Treue, Fleiß und Engagement. In diesem Jahr wurden Dominik Kapf (CNC-Fertigung) und Fjodor Heibel (Hausmeister) für fünf Jahre, Ignat Späth (Werkstattmeister) und Martin Haag (Exsikkatoren-Montage) für zehn Jahre, sowie Petra Scherer (Buchhaltung) für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Vorgestellt wurden auch Kollegen, die in diesem Jahr neu in das Unternehmen eingetreten sind und Gertrud Steinam wurde nach 17 Jahren Betriebszugehörigkeit in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Beim Ausblick auf das Jahr 2020 kündigte Volker Bohlender den alle zwei Jahre stattfindenden Erlebnistag an, verwies auf anstehende Messetermine und eine neue Produktlinie, die im kommenden Jahr an den Start gehen wird.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019