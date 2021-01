BMW überschlug sich mehrfach

Königshofen.Auf Grund von Nässe ist ein 22-Jähriger am Dienstagnachmittag mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Gegen 17.30 Uhr war der Mann auf der B 290 von Königshofen in Fahrtrichtung Tauberbiscofsheim unterwegs. Dabei kam der BMW von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Dann blieb er im linken Straßengraben stehen. Vorsorglich brachte eine Rettungswagenbesatzung den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand Schaden von rund 5000 Euro. An dem Einsatz war neben der Polizei die Freiwillige Feuerwehr beteiligt. pol/Bild: Peter D. Wagner

