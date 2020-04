BMW-Fahrer wird schwer verletzt

Gerlachsheim.Bei einem Unfall am Montag kurz nach der Ortsausfahrt Gerlachsheim, in Höhe des zweiten Aussiedlerhofs, wurde ein Mann schwer verletzt. Der 20-jährige Fahrer eines BMW 3er Coupé war gegen 14.30 Uhr auf der L511 Richtung Grünsfeld unterwegs und kam wohl wegen Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und übersteuerte. Das Auto überschlug sich und landete nach einer 360-Grad-Drehung auf dem Acker neben der Landstraße. Der Mann, der alleine unterwegs war, war zunächst ansprechbar, wurde dann aber bewusstlos. Deshalb forderten die Rettungskräfte einen Rettungshubschrauber an. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Bild: Christopher Kitsche

