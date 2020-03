Blutspendetermin

Lauda-Königshofen.Jeder kann plötzlich in die Situation kommen, Blut zu benötigen. Blut ist ein lebenswichtiges Organ, das nicht künstlich hergestellt werden kann. Für viele Patienten sind Blutspenden überlebenswichtig und ohne Alternative. Täglich werden nahezu 15 000 Blutspenden zur Versorgung der Patienten in den deutschen Kliniken benötigt. Hier hofft der DRK-Blutspendedienst auf die Hilfe der Bürger – das nächste Mal am Donnerstag, 26. März, von 14 bis 19 Uhr in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen. Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen zur Blutspende sind unter der gebührenfreien Hotline 0800/1194911 und im Internet unter www.blutspende.de erhältlich.

