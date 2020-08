Blumenmeer und Biotop vor dem Königshöfer Wartturm

Königshofen.Die Freifläche vor dem Wartturm am Königshöfer Turmberg hat sich in diesen Tagen wieder in ein herrlich buntes Blumen- und Wildkräuterfeld verwandelt, das in seiner bunten Pracht erfreut. Die verschiedensten Blüten bieten hier unterschiedlichsten Schmetterlingsarten ebenso einen reich gedeckten Tisch, wie auch Hummeln, Wespen, Bienen und sonstige Insekten, heißt es in der Pressemitteilung der Gruppe Historisches & Kulturelles Königshofen. Das Feld wird seit 20 Jahren von der Gruppe gepflegt und hat sich aufgrund der Vielfalt an Pflanzen und Insekten zu einem wertvollen Biotop entwickelt, über das sich auch Wanderer und Spaziergänger freuen. isch/Bild: Schütz

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.08.2020