Blicke hinter die Kulissen geworfen

Bei einer „Back-Stage-Tour“ hatten die Teilnehmer wieder die Gelegenheit, auf der Königshöfer Messe einen Einblick hinter die Kulissen zu gewinnen.

Königshofen. Nach der erfolgreichen Premiere anlässlich des 600. Geburstages der Messe 2015 sowie dem abermals regen Interesse in den darauffolgenden Jahren, präsentierte die Messeleitung der Stadt mit Marktmeister Marco Uhlich und Sachgebietsleiter Martin Pruszydlo erneut eine interessante Tour, die am Donnerstag rund 25 erfolgreiche Tour-Bewerber in die Welt der Schausteller und Marktleute entführte.

Dabei standen abermals vor allem Infos über Historie und Infrastruktur der Königshöfer Messe, eine Führung über das Gelände sowie Blicke hinter die Kulissen einzelner Stände, Geschäfte und Betriebe auf dem Programm. Einhergehend gab es für die Teilnehmer kostenlose Proben und „Testfahrten“ nebst informativen Erläuterungen wie etwa zu Logistik, Aufwand und Kosten eines Betriebs. Geleitetet wurde die Tour erneut von Werner Baumeister, Pressesprecher des Bayerischen Landesverbandes der Marktkaufleute und Schausteller (BLV), mit Marktmeister Marco Uhlich.

Über 30 verschiedene Variationen Schokoküsse und etwa 15 Schaumwaffelsorten gab es an der ersten Station bei „Stüß und Wenderoth“ zu bestaunen, einem Familienbetrieb mit einer über 65-jährigen Tradition und eigener Waffelfabrik in Hessisch-Lichtenau, der seit rund 60 Jahren regelmäßiger Gast auf der Königshöfer Messe ist. „Sehr hohe Qualität und Auswahl“, hob auch Schneidwerkzeugmechaniker Heiko Oklmann alias „Messer Mo“ an der nächsten Station als essenzielle Kriterien hervor, die es zu erfüllen gelte.

Spaß hatten die Teilnehmer beim Spiel an dem Stand „Anpfiff – die Fußball-Show“, bei dem die Finalrunde von einer Tour-Teilnehmerin kommentiert wurde. „Jetzt ist Action, Leute, wir geben Gas. Let’s shake“, rief mit röhriger Stimme Anja Blum, Ehefrau des Schaustellers in dritter Generation, Thomas Blum aus Aschaffenburg, bei der rasanten Fahrt der Gäste mit dem „Real Shake“.

Das Fahrgeschäft der Blums ist im Übrigen nach zwölf Jahren wieder auf der Königshöfer Messe zu Gast. Den hohen logistischen Aufwand bei den rund 15 bis 20 Veranstaltungsbesuchen pro Jahr verdeutlichte Anja Blum mit der Zahl von zwei firmeneigenen Sattelzugmaschinen und drei Anhängern, auf die das Geschäft jeweils beim Umzug nebst weiterer Unterstützung verladen werden müsse.

Erstmals auf der Messe ist das Belustigungs- und Laufgeschäft „Crazy Outback“ von Franz-Xaver Kollmann, das unter anderem eine Koala-Waschanlage und einem Känguru-Box-Ring beinhaltet. Das 2008 umgebaute „Crazy Outback“ bietet auf zwei Etagen den Besuchern jede Menge Spaßeffekte.

Das besondere des Auto-Scooters, das auf der Messe gastiert, sei seine Größe mit einer Fläche von 13 auf 26 Meter, berichtete Florian Diebold. Die Regelgeschwindigkeit der Scooter betrage18 bis 20 Stundenkilometer, teilte der Schausteller mit, bevor er einen Blick unter eins der dreirädrigen Fahrgondeln präsentierte. Transportiert werde das Scooter-Geschäft mit drei Transportern, wobei das zentrale Mittelteil einen Schwertransporter mit 52 Tonnen Gesamtgewicht erfordere, für den je nach Fahrtstreckenverlauf eine Menge Sondergenehmigungen notwendig seien.

Gleichfalls „Backstage“ gab zum einen Marktmeister Marco Uhlig Einblicke in die Hintergründe und Organisationsabläufe der Königshöfer Messe mit seinen jährlich rund 160 bis 170 Betrieben im Außenbereich. Zum zweiten vermittelte Werner Baumeister zum Beispiel Anforderungen an die Schausteller und Fahrbetriebsinhaber für die Bewerbung und Zulassung für Messen und Märkte.

Nach einem Besuch bei „Waldmichls Holdi – das Original aus dem Odenwald“ mit Holzvibratoren, die in regionaler Holzhandwerkkunst sowie auf der der Messe vor Ort gefertigt werden, fand die „Backstage Tour 2019“ bei „Tine Trost´s Tropic Bar“ und im Weingarten „Gänseliesel“ seinen Abschluss. Die „Tropic Bar“ bietet in direkter Nachbarschaft unter anderem Slushes und vielfältige Cocktails aus hochwertigen und frisch gepressten Früchten.

Vor einem Umtrunk und Imbiss im „Gänseliesel“ Weingarten von Schaustellerfamilie Daniel Asmuß erläuterte der Inhaber bei einer Führung durch die Weinschenke, die im Vorjahr ihre Premiere auf der Königshöfer Messe hatte, zum Beispiel die Abläufe des Küchenbetriebs, der Bedienungen, des Service und des Kassensystems.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.09.2019