Blick hinter die Kulissen

Oberlauda.Der Heimat- und Kulturverein Oberlauda veranstaltet für die Bevölkerung eine Kirchenführung am Sonntag, 20. Oktober, um 16.30 Uhr in die Martinskirche und bietet interessante Hintergrundinformationen zum Gotteshaus von 1791.

Die beiden Autoren des Oberlaudaer Heimatbuches, Stephan Oehmann und Pfarrer Stanislaus Sack, hatten sich 1947 bis 1948 intensiv mit der Kirche beschäftigt und hinterließen den Oberlaudaer Bürgern folgende Zeilen: „Das Taubertal gehörte bis zum sechsten Jahrhundert zum Königreich Thüringen. Durch den Grenzverkehr des thüringischen Königshauses mit den Römern drang schon damals, ein wenn auch schwacher Lichtstrahl des Christentums in unsere Gegend“.

550 kamen aus dem Westen die Franken in unsere Gegend, die bereits dem christlichen Glauben anhingen.

Die erste Kirche wurde wohl als Fachwerk oder Holzbau am Anhang des Schlossbergs, am oberen Ende der Kirchgasse errichtet; wahrscheinlich in der Zeit der Merowinger. Es sollte eine Leutkirch sein, in der die Gläubigen in der Ausübung der Religion frei sind und nicht in die Schlosskirche gehen mussten.

Am selben Platz

Die zweite Kirche am selben Platz wurde von Pfarrer Gumbert 1343 wieder renoviert, da die alte baufällig war. Dabei vermeldet eine Steininschrift, dass „vor etlichen Jahrhunderten“ diese Kirche vom Stift Würzburg gebaut bzw. bezahlt wurde.

Die dritte Kirche ist von 1611 bis 1613 von Fürstbischof Julius Echter erbaut worden. Hierbei übernahmen die Bauern der Umgebung den Transport von Material mit ihren Fuhrwerken. Die Ausstattung im Innern (Paramentum) war armselig. Die dokumentierte Bausumme von 2000 Gulden lässt allerdings auf einen Neubau schließen.

Der Platz der Kirche war nach Meinung unseres Ortschronisten Stephan Oehmann ebenfalls oben in der Gasse, wo die ersten beiden Bauwerke standen. Er verweist in seinem Buch auf eine historische Begebenheit, wonach die Kirchengemeinde den Turm bauen sollte und die Zehntherren das Schiff. Der Baumeister hat nun zugunsten der Gemeinde den Turm in das Kirchenschiff integriert, so dass nur noch der über den Dachfirst hinausragende Teil des Turmes zu Lasten der Gemeinde ging.

Beim Bau der jetzigen Kirche war vom Paramentum der vorangegangenen Räume nichts Brauchbares mehr übrig, zumal die alten gotischen Elemente nicht zum neuen Barockstil passten. Rätselhaft bleibt der verborgene Stein, dessen Inschrift auf das Jahr 742 verweist, wo die erste Kirche von Bonifatius errichtet wurde.

Laut Zeitzeugen soll er Jahrhunderte über dem Portal des Eingangs auch den Namen des Frankenkönigs Pippin getragen haben; zuvorderst um Kriegsgefahren durch französische Truppen abzuwenden und diese gnädig und ehrfürchtig zu stimmen. Der Stein aus rotem Sand wird heute „unschädlich“ vermauert unter dem Turm vermutet. Der Archivar des Erzbischofs Lorenz Fries hatte in seiner vielbeachteten Würzburger Chronik von den Anfängen des Christentums bis 1495 über diesen Stein berichtet, der bis 1792 sichtbar in den jeweiligen Kirchen Oberlauda‘s vermauert war.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019