Bleckmann und Meyer an der Spitze

Königshofen.In Vertretung des verhinderten Abteilungsleiters Gerhard Meyer begrüßte Zweiter Abteilungsleiter Sascha Bleckmann zahlreiche Teilnehmer zur Generalversammlung der HG Königshofen/Sachsenflur. Um die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einhalten zu können, traf sich die Handballgemeinschaft im Wirtschaftsraum der TV-Turnhalle.

Aufbruchstimmung

Es wurde eine Aufbruchsstimmung in der HG deutlich. Bei den Wahlen zum Vorstand wurden wieder alle Posten besetzt. Mit Dennis Meyer als Zweiter Abteilungsleiter und Hauptkassier sowie David Fischer als Jugendwart übernehmen zwei neue und junge Gesichter Verantwortung im Vorstand. Für den scheidenden Gerhard Meyer rückt Sascha Bleckmann zum ersten Abteilungsleiter auf. Sascha Renk als Spielwart, Christina Sack als Schriftführerin, Helmut Pache als Kassenwart sowie Miriam und Patrick Hahn als Wirtschaftsausschussvorsitzende behalten ihre Posten.

Sascha Bleckmann schaute in seinem Jahresrückblick auf zahlreiche Veranstaltungen, wie die Prunksitzung oder den Georgsmarkt zurück, bei denen die HG für die Bewirtung gesorgt habe. Zudem sei man 2019 erneut mit Jugendlichen nach Ungarn aufgebrochen, um die langjährigen Partnervereine zu besuchen.

Im C- und B-Jugendbereich habe man in der vergangenen Spielzeit wieder auf Spielgemeinschaften mit Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim gesetzt.

Suche nach Betreuern

Großes Sorgenkind der HG sei im Moment jedoch der E- und D-Jugend-Bereich, so der Zweite Abteilungsleiter. Hier habe man große Probleme, Trainer und Betreuer zu finden. Bleckmann appellierte an alle HGler sich einzubringen.

Für die erste Frauenmannschaft blickte Edwin Schad auf eine wechselhafte Saison in der Badenliga zurück, die die Mannschaft nach dem Corona bedingten Abbruch im März auf dem zehnten Tabellenplatz beendet hat. Die zweite Frauenmannschaft habe in der vergangenen Saison erneut mit Personalproblemen zu kämpfen gehabt, so Schad weiter.

Sven Meder, der die Landesligamännermannschaft um Weihnachten 2019 übernahm, sprach von einer schwachen Saison. Über den Abbruch der Saison könne man im Nachhinein froh sein.

Deutlich zuversichtlicher blickt Sven Meder, der zusammen mit Heiko Maag die erste und für die kommende Runde wieder gemeldete zweite Männermannschaft trainiert, auf die anstehende Runde. Zahlreiche neue Spieler und ein gutes Mannschaftsgefüge sollen dafür sorgen, dass die Mannschaft vorne mitspielen kann.

Spannend wird die gestartete Runde vor allem mit Blick auf die Hygiene- und Abstandsregeln sowie auf die Frage nach der generellen Durchführbarkeit des Spielbetriebs in der Corona-Pandemie. Die HG hat für den Spielbetrieb ein Hygienekonzept erstellt. Dafür werden an den Heimspieltagen mehr freiwillige Helfer benötigt, so Bleckmann abschließend. hg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.09.2020