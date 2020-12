Bis 6. Januar zu bestaunen

Unterbalbach.Mit den letzten drei Adventsfenstern am 22. Dezember in der Von-Baldersheim-Straße 3, am 23. Dezember in der Krümmelinstraße 10 und am Heiligabend in der Bergkapelle geht die Aktion „Zünde ein Licht an“ auf die Zielgerade. Alle Fenster sind noch bis zum Dreikönigstag am 6. Januar 2021 zu bewundern. Hier nochmals eine Übersicht über alle Stationen: 1. Am Keltenberg 6, 2. Wagnerstraße 17, 3. Oberbalbacher Straße 12, 4. Sonnenhalde 8, 5. Brucknerstraße 2, 6. St.-Markus-Straße 25, 7. Krümmelinstraße 31, 8. Burgwiesenstraße 12, 9. Bürgermeister-Kolb-Straße 23, 10. Sturmfelder Straße 5, 11. Bildweg 8 (Kindergarten), 12. St.-Markus-Straße 19, 13. Sützelstraße 21, 14. Brucknerstraße 7, 15. Weinsteige 3, 16. Bildweg 15, 17. Wagnerstraße 23, 18. Von-Baldersheim-Straße 7, 19. Burgweg 10 , 20. Amtmannsweg, Altes Rathaus, 21. Wagnerstraße 8 (Schule im Taubertal) , 22. Von-Baldersheim-Straße 3, 23. Krümmelinstraße 10, 24. Bergkapelle. Weitere Infos hierzu gibt es auch auf der örtlichen Homepage www.unterbalbach.de.

