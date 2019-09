Bilder und Videos auf FN-Plattformen

KÖNIGSHOFEN.Die Königshöfer Messe ist bei strahlendem Sonnenschein erfolgreich in ihr erstes Wochenende gestartet. 35 Schaustellerbetriebe im Vergnügungspark sowie 110 Markthändler verwandeln sie wieder in das „größte Freiluftkaufhaus der Region. Mit weiteren 20 gewerblichen Ausstellern im Freigelände bieten sie gemeinsam seit Freitag an acht Messetagen wieder bunte Unterhaltung und viel Vergnügen für die gesamte Familie.

Noch bis einschließlich Sonntag, 22. September, hat die Königshöfer Messe, außer am messefreien Montag sowie am Mittwoch geöffnet. Erwartet werden rund 200 000 Besucher bei diesem größten tauberfränkischen Volksfest. thos

