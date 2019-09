Bieranstich zur Messe

Königshofen.Mit mehreren Hammerschlägen schlugen Bürgermeister Thomas Maertens (links) und Festwort Hans-Peter Küffner (rechts) am Freitagabend in der Tauber-Franken-Halle die ersten Fässer Bier zur Königshöfer Messe an. Während dem Stadtoberhaupt vier satte Schläge genügten, um den Hahn ins Fass zu treiben, benötigte Festwirt Küffner ein paar mehr. Zudem schaffte er es auch nicht ganz spritzfrei. Vetreter der Distelhäuser als auch der Herbsthäuser Brauerei assistierten den beiden dabei. Im Anschluss schenkten sie traditionell die ersten zwei Fässer als Freibier an die Messebesucher aus. Bild: Thomas Schreiner

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019