BFV stockt Engagement des SV Königshofen auf

Königshofen.Durch die mittlerweile traditionelle Spendenaktion der SVK-Jugendabteilung im Rahmen des Bürgermeister-Weid-Fußball-Hallenturniers sind in den letzten Jahren mittlerweile Geld- und Sachspenden in einer Gesamthöhe von mehr als 22 000 Euro zusammen gekommen.

Nutznießer waren bislang soziale und caritative Einrichtungn im In- und Ausland. Ronny Zimmerman, Präsident des Badischen Fußballverbands, würdigte bei seinem letzten Besuch in Königshofen diese außergewöhnliche Unterstützung für sozial Schwache und kündigte an, die laufende Aktion des SV Königshofen zu erhöhen. Somit durfte sich der Tafelladen nun über 750 Euro freuen.

Herbert Bieber, Mitglied des Spielausschuss des Badischen Fußballverbands und gleichzeitig Vorsitzender des SV Königshofen, überreichte in Vertretung von Ronny Zimmerman einen Scheck aus dem „BfV-Sozialfonds“ an Helmut Wenz vom Tafelladen Lauda-Königshofen. „Sich für Menschen einzusetzen, die im Leben bisher vielleicht nicht so viel Glück hatten, gebührt von uns allen aller höchsten Respekt“, so Ronny Zimmermanns Botschaft an den Tafelladen, wie auch an den SV Königshofen. a.i.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.03.2020