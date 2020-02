Bewerber stellen sich am 10. März vor

Lauda-Königshofen.Die öffentliche Vorstellung der vom Gemeindewahlausschuss zugelassenen Bewerber für die Bürgermeisterwahl am 15. März findet am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr in der Stadthalle in Lauda statt. Dies beschloss der Gemeinderat am Montagabend. Die Bewerber stellen sich dabei in der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbung vor. Jeder Bewerber erhält eine Redezeit von maximal 15 Minuten, bei mehr als vier Bewerbern zehn Minuten. Die Vorstellung erfolgt in Abwesenheit der übrigen Kandidaten. Danach können an die Bewerber Fragen gerichtet werden.

Sollte am 15. März noch kein Kandidat die absolute Mehrheit erhalten, kommt es am 29. März zum zweiten Wahlgang. Davor findet allerdings keine Bewerbervorstellung mehr statt. thos

