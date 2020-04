Lauda-Königshofen.„Halleluja, Jesus lebt“ heißt eines der bekanntesten Osterlieder, das normalerweise in den Gottesdiensten zu den Feiertagen mit Hingabe geschmettert wird. Das war in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht möglich. Trotzdem wurde das Osterfest in der katholischen Seelsorgeeinheit an unzähligen Orten, in den Familien, Kirchen und an kreativen Orten im christlichen Sinne gefeiert.

Zum Beispiel verteilten Ministranten Osterlichter und Grüße an ältere Gemeindemitglieder oder Kommunionkinder. Viele der über 200 Ministranten der Seelsorgeeinheit schrieben einen Auferstehungsgruß mit Kreide groß auf die Straßen in ihrer Nachbarschaft.

In den Gärten, in freier Natur oder auf der Terrasse entzündeten Menschen am Samstagabend ein kleines Osterfeuer, beteten, feierten Hausgottesdienste oder nahmen an den vielen Gottesdiensten im Internet, Fernsehen oder Radio teil.

In manchen Kirchen spielten die Organisten Osterlieder, in Oberbalbach spielte eine Gruppe der Musikkapelle an der Kirche „Großer Gott, wir loben dich“ und das Glockengeläut am Ostersonntag um 10 Uhr erfüllte die Gemeinden in diesem Teil des Taubertals.

Das Osterlicht, das in der Osternacht entzündet wird, brannte dementsprechend nicht nur an den elf Osterkerzen in der Laudaer Hl.-Grabkapelle, sondern wurde am Ostermorgen in alle Kirchen verteilt, damit die Menschen es in ihre Wohnungen und Häuser brachten.

In vielen Telefonaten oder bei Hauskommunionen hörten die Pfarrer immer wieder, dass es ein sehr ungewöhnliches Osterfest sei und vor allem die gemeinsamen Gottesdienste fehlten. Gleichzeitig nutzten aber sehr viele Menschen die Gelegenheit, in den Kirchen Kerzen anzuzünden, oder einfach über die Bräuche und Traditionen in Verbindung zu bleiben.

Und eine über 90-jährige Frau aus der Gemeinde fasste ihre Art des Osterglaubens zusammen: „Das Beten haben sie uns doch nicht verboten – und das ist für mich die Hauptsache.“

Weiterhin wird es wöchentlich ein Video vom Seelsorgeteam auf der Homepage www.se-lk.de und ein Hausgebet zum Sonntag, das auch in den Kirchen ausgelegt wird, geben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.04.2020