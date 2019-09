Besucher spüren einen Hauch von Nostalgie

Ein Hauch von Nostalgie herrschte am Donnerstag im Filmtheater des Gasthauses „Goldener Stern“ in Lauda bei der Tournee des Kinomobils Baden-Württemberg.

Lauda. Für viele Kinofans war dieser Tag etwas ganz Besonderes, denn nach mehreren Jahren öffnete Gastronom Gerhard Schwab in Kooperation mit der Stadt und dem Kinomobil einmalig wieder die Pforten seines historischen Filmtheaters „Goldener Stern“.

Am frühen Nachmittag durften rund 75 Kinder im Rahmen des Ferienprogramms das Flair eines Kinos erleben, das sich von anderen abhebt. Präsentiert wurde der Komödien- und Familienfilm „Unheimlich perfekte Freunde“.

Nicht ganz so gut besucht war am späten Nachmittag beginnend der spannende und amüsante Fantasy-Abenteuerfilm „Wenn du König wärst“, wobei sich auch hier die Gäste speziell von dem Fluidum des früheren Kinos beeindruckt zeigten.

Rund 180 Besucher

Die Gelegenheit, das Filmtheater „Goldener Stern“ entweder mit nostalgischen Erinnerungen wieder zu visitieren und zu erleben oder es neu kennenzulernen, nahmen besonders bei der Abendvorstellung erwachsene Kino- und Filmfreunde zahlreich wahr. Der knapp über zweistündige, spannende und exzellent besetzte Justiz- und Polit-Thriller „Der Fall Collini“ von Marco Kreuzpaintner verzeichnete rund 180 Besucher. Allerdings waren wohl nur die wenigsten Gäste in dem damit sehr gut frequentierten Saal vorherrschend oder sogar ausschließlich wegen dem gebotenen Film gekommen, sondern der weit überwiegende Teil auch wegen dem besonderen Aufführungsort im „Retro-Stil“.

Neben dem klassischen und nostalgischen Kino-Ambiente gab es geradezu traditionell Popcorn, das aufgrund der hohen Nachfrage bald ausverkauft war. Auch wenn es schon viele Jahrzehnte auf dem „Buckel“ hat und seit langem nicht mehr renoviert oder modernisiert wurde, erwies sich das „Goldener Stern“-Filmtheater zugleich mit durchaus respektablem Komfort ausgestattet. Dazu zählten in dem leicht angeschrägten Besucherraum die gute Akustik aufgrund der Wandbespannung, die großdimensionale Leinwand mit einer Dimension von vier auf zehn Meter sowie die festen, teilweise gepolsterten Klappstuhlreihen,

Als ein „echtes Kino-Highlight“ bezeichnete Andreas Imhof aus Lauda den Abend im Filmtheater „Goldener Stern“ und dessen Atmosphäre. Bislang habe er es weder zu einem Besuch der Aufführungen des Kinomobils geschafft, die ansonsten seit Jahren im Caritassaal in Lauda stattfinden, noch habe er bisher den Filmsaal im Gasthof „Goldener Stern“ gekannt. Als er von diesem und dem Filmabend darin gehört habe, sei es ihm ein dringendes Anliegen gewesen, dafür Zeit einzuplanen. „Trotz ihres Alters waren die Sitze bequem“, stellte Imhof selbst nach über zwei Stunden Filmdauer erfreut fest.

Nostalgie sowie Kinoambiente der Kindheit, Jugend oder jungen Erwachsenenjahre nannten ebenso Thomas Weckesser und Michael Funke, beide gleichfalls aus Lauda, als Motiv für ihren Besuch des Kinomobils und Films im Lichtspieltheater „Goldener Stern“ am Donnerstagabend. „Es war schön, dass so viele Gäste die Möglichkeit nutzten, das alte Kino mal wieder zu erleben. Wir fänden es gut und würden uns darüber sehr freuen, wenn ein Filmabend des Kinomobils ab und zu erneut in dem Saal angeboten würde“, hoben beide anschließend unisono wie viele weitere Stimmen hervor. Zudem nutzten sie gleichsam wie etliche andere Besucher, den Kinoabend danach in der Gastwirtschaft etwa bei einem Bier gesellig ausklingen zu lassen.

Guter Komfort

Den verhältnismäßig guten Komfort des Saals nebst dessen Akustik wusste auch Filmvorführer Michael Schneider zu schätzen, der von einem der schönsten Aufführungsräumen sprach, in denen das Kinomobils auf seinen Stationen gastiere. Ebenfalls sehr zufrieden zeigte sich mit dem Verlauf der Kinomobil-Aktion im Filmtheater „Goldener Stern“ Kamala Börngen, Sachbearbeiterin der Stadt Lauda-Königshofen in den Bereichen Tourismus, Kultur, Messen und Märkte. Vor rund zwei Jahren habe sie den Kinosaal privat bei einer Führung durch Gastwirt Gerhard Schwab kennengelernt. „Als Mitarbeiterin der Stadt und unter anderem mit der Organisation der monatlichen Kinomobil-Veranstaltung betraut wurde, hatte ich gleich die Idee eines Filmeabends im Saal des ehemaligen ‚Stern’-Lichtspieltheaters“, berichtete sie.

Bis 1982 Vorführungen

„Ich wollte nicht nur für Erwachsene, sondern speziell auch für Kinder den Kinosaal mal wieder öffnen“, unterstrich Schwab. Bis 1982 habe es in dem ehemaligen Tanz- und Theatersaal, der 1953 mit seinen 260 Quadratmetern Fläche und Höhe von bis zu sechs Meter zum Lichtspieltheater umgebaut wurde, regelmäßig bis hin mehrmals täglich Filmvorführungen gegeben. Ab 1988 sei bis vor einigen Jahren das Baden-Württemberger Kinomobil dort immer wieder zu Gast gewesen. Zwar habe er sich ebenfalls über den alles in allem sehr guten Besuch gefreut sowie über die zahlreichen ausnahmslos positiven Resonanzen und nostalgischen Erinnerungsgeschichten gefreut, jedoch betrachte er den jüngsten Kinoabend im Filmtheatersaal des „Goldenen Sterns“ zumindest momentan als einmalige Aktion. Ob es womöglich doch irgendwann wieder ausnahmsweise zu einer Neuauflage komme, ließ der „Goldener-Stern“-Gastwirt insofern allerdings in womöglich jeglicher Richtung offen.

