Besucher kamen aus ganzem Südwesten

Veranstalter und Publikum sind zufrieden. Die Premiere der Taubertäler Kulturtage war ein Erfolg. Etwas Luft nach oben gab es aber schon.

Königshofen. Eine zufriedene Bilanz zogen Veranstalter, Organisatoren und Verantwortliche nach den ersten „Taubertäler Kulturtagen“ in Königshofen.

Vom vergangenen Donnerstag bis einschließlich Montag präsentierten die Firma „The Cuba Brothers“ und die Stadt Lauda-Königshofen ein vielfältiges Programm für Jung und Alt. Dazu hatten die beiden Kooperationspartner gemeinsam für das nördliche Messegelände neben der Tauber-Franken-Halle ein Konzept für eine „Autoarena“ entwickelt, um gerade auch in Corona-Zeiten Kulturgenüsse und Unterhaltung zu bieten sowie Besuchern die Gelegenheit zu einem neuen und sicheren Ort der Begegnung zu geben.

„Sind sehr zufrieden“

„Im Großen und Ganzen sind wir mit dieser Premiere sehr zufrieden, allerdings hätte es noch ein gewisses Steigerungspotenzial gegeben“, resümierten Lukas Haag, einer der beiden Geschäftsführer der „Cuba Brothers“, und Projektleiter Alexander Mohr nach Abschluss der Taubertäler Kulturtage in der „Autoarena“ Königshofen.

Über das normale Autokino-Format hinaus, das nach Ausbruch der Corona-Pandemie an zahlreichen Orten eine Wiederbelebung erfuhr, habe man in der Region etwa Neues geboten, was in dieser Form bislang einzigartig gewesen sei. „Die Organisation und Abwicklung der Veranstaltungen verliefen reibungslos, die zahlreichen Besucher zeigten und äußerten zufriedene Resonanzen. Zudem verhielten sie sich ausnahmslos friedlich sowie unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregelungen durchweg diszipliniert, so dass es auch in dieser Hinsicht keinerlei Beanstandungen oder Störungen zu verzeichnen gab“, berichteten Haag und Mohr.

Neuauflage gut möglich

„Neben dem Wunsch und der Hoffnung, dass die Corona-Pandemie möglichst bald vorbei ist, können wir uns sehr gut eine Neuauflage der Taubertäler Kulturtage vorstellen, sofern die Stadt Lauda-Königshofen und die vielen Sponsoren wieder als Kooperationspartner bereit stehen. Jedoch dann womöglich mit einem überarbeiteten Konzept sowie gegebenenfalls ohne coronabedingte Auflagen“, kündigten die beiden Hauptorganisatoren an.

„Wir haben sowohl das Konzept als auch die Beschilderungen sowie alles andere ganz bewusst mit einer einheitlichen ‘Corporate Identity‘ entworfen und gestaltet, so dass es vorbehaltlich einer Zustimmung der Stadt wiederholbar wäre“, betonten sie.

Auf dem Programm des insgesamt fünftägigen und vielfältigen Kultur-Sommerfestivals in der „Autoarena Königshofen“ standen Comedy-, Konzert- und Musik- sowie Autokino-Events. Zwar von den Besucherzahlen noch etwas verhalten, jedoch hoch unterhaltsam und vergnüglich verlief die Premiere am Donnerstagabend beim Gastspiel des Würzburger Bauchredners und Entertainers Sebastian Reich mit seiner frech-gewitzten Nilpferddame Amanda. Gut bis sehr gut besucht waren hingegen zum einen das Konzert der fränkischen Fun-Metal-Band „J.B.O.“ am Freitagabend sowie zum zweiten der Auftritt des DJ-Duos „Gestört aber GeiL“ mit Nico Wendel und Marcel Stephan am Sonntagabend nebst „Lokalmatador“ Magnus Popp aus Königshofen alias „DJ MAC“ als frühabendliches Vorprogramm.

„Unantastbar“ war ausverkauft

Sogar komplett ausverkauft war das Konzert der Band „Unantastbar“ und deren fünf Punkrocker aus Südtirol am Samstagabend. Zum Abschluss der ersten „Taubertäler Kulturtage“ gastierte das „Kino Mobil Baden-Württemberg“ am Montag mit dem Familien- und Abenteuerfilm „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ sowie am Abend mit der deutschen Filmkomödie „100 Dinge“. Krankheitsbedingt abgesagt werden musste allerdings das für Sonntagnachmittag angesetzte Familien-Musical „Ritter Roland und Prinzessin Willnicht“.

Strahlkraft der Veranstaltung

Zudem war bemerkenswert, dass nicht nur Besucher aus dem Main-Tauber-Kreis und benachbarten Regionen, sondern teilweise aus ganz Süd- und Südwest-Deutschland bis hin darüber hinaus die Kulturtage in Königshofen besuchten.

„Mit den ‚Taubertäler Kulturtagen’ haben wir gezeigt, dass wir auch in Corona-Zeiten erfolgreiche Veranstaltungen durchführen können. An fünf aufeinanderfolgenden Tagen hat sich das Königshöfer Messegelände in eine Autoarena und wieder einmal zu der zentralen Event-Location im Main-Tauber-Kreis schlechthin verwandelt.

Von Comedy über Metal- und Rockmusik bis zum deutschlandweit erfolgreichsten DJ-Duo und abschließendem Autokino war vieles geboten. Für eine Neuauflage sind wir offen!“, unterstrich Bürgermeister Dr. Lukas Braun gleichsam zufrieden und erfreut in einer Schlussbilanz.

