Besucher erwartet umfangreiche Palette

Lauda.Es ist wieder soweit: Die Kunstkreis-Mitglieder präsentieren in der Laudauer Galerie „das auge“ ihre jährliche Gemeinschaftsausstellung.

Wieder sind es die verschiedensten Techniken, Stile, Materialien, die den Weg in die Laudaer Kunstkreis-Galerie gefunden haben.

Die Ausstellung mit Werken von Norbert Gleich, Melanie Hartl, Günther Hollerbach, Barbara Holzer, Christel Krüger, Rosemarie Lux und Uwe Stephan, Rudi Neugebauer, Gudrun Reinheimer, Anatolij Schelhorn, Viktoriya Schelhorn, Maria Schneider und Heidi Walter zeigt eine umfangreiche Palette in Acryl, Aquarell, Airbrush, Holzschnitt, Pastell, Spachtel- und plastische Keramik-Arbeiten. Ab Sonntag, 8. Dezember, 14 Uhr bis 18 Uhr, ist die Ausstellung (ohne offizielle Eröffnung) bei freiem Eintritt geöffnet und an den weiteren Dezember-Sonntagen jeweils an den Nachmittagen (14 bis 18 Uhr), am zweiten Weihnachtsfeiertag um die gleiche Zeit. irg

