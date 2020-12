Besorgniserregende Lage bei den Finanzen

Lauda-Königshofen.Die Haushaltskonsolidierung zog sich wie ein roter Faden durch die vierstündige Sitzung des Gemeinderats von Lauda-Königshofen. Ein wichtiger Punkt war dabei die Betrachtung der kommunalen Finanzen. Kämmerer Günter Haberkorn hatte die aktuelle Situation zusammengefasst. Auslöser war der Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) über die allgemeine Finanzprüfung, der dem Gremium vorgestellt wurde. „Die GPA hat die Stadt auseinandergenommen“, stellte der Kämmerer salopp fest, der deutlich machte, dass die Stadt von ihrer Substanz lebt.

„Im Finanzierungszeitraum bis 2023 zeichnet sich hinsichtlich der Ertragslage der Stadt ein besorgniserregendes Bild ab“, ist dort zu lesen. „In allen Haushaltsjahren würde sich bei einem ordentlichen Ergebnis jeweils ein hoher Fehlbetrag ergeben.“ Insgesamt werde für die Jahre 2019 bis 2023 von negativen Ergebnissen von rund 15 Millionen Euro ausgegangen, heißt es weiter.

Damit hat die Stadt nach dem blauen Brief durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts im Januar nur den zweiten Dämpfer erhalten. Auch die Gemeindeprüfungsanstalt kritisiert die hohen Investitionen „im Umfang von 54,6 Millionen Euro. Bei planmäßiger Umsetzung würde die Verschuldung der Stadt nahezu explodieren und wäre finanziell nicht mehr tragbar“. Der Bericht verweist auf eine Steigerung der Pro-Kopf-Verschuldung von rund 600 Euro 2018 auf dann 2600 Euro. „Im Hinblick auf die verbindlichen rechtlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich und zur Deckung von Fehlbeträgen…ist die Stadt gefordert, Anstrengungen zur Konsolidierung der Haushaltswirtschaft zu unternehmen und dabei alle Sparmöglichkeiten zu nutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen… um zumindest ausgeglichene ordentliche Ergebnisse zu erreichen,“ wurde durch den Bericht deutlich.

Bereits die Rechtsaufsicht hatte im Januar die 2020 geplante Kreditaufnahme von 10,8 Millionen Euro auf sechs Millionen begrenzt (wir berichteten mehrfach).

Kämmerer Günter Haberkorn und Bürgermeister Dr. Lukas Braun machten dem Gemeinderat deutlich, wieso an diesem Tag so viele Gebühren zur Debatte standen. „Der Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt lässt an Deutlichkeit nichts verkennen“, mahnte Braun. Es müssten alle Möglichkeiten ausgenutzt werden, „was wir mit einer maßvollen Anpassung tun“.

„Die Stadt Lauda-Königshofen ist somit im aktuellen Haushaltsjahr 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 nicht im Stande, die Tilgungen mit den Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren“, so Haberkorn. Er verwies darauf, dass sich durch Corona die Zahlen weiter verschlechtert hätten. Um die Finanzlage zu verbessern, wurden Einsparungen vorgenommen und das Investitionsvolumen auf knapp 14 Millionen Euro begrenzt. Auch durch die Erhöhung der Grundsteuerhebesätze und Gebührenkalkulationen seien Mehreinnahmen möglich.

Kritisch sieht der Kämmerer die Neuverschuldung. „Im laufenden Jahre mussten Kredite von 6,5 Millionen Euro aufgenommen werden. Abzüglich der Schuldentilgungen wird die Netto-Neuverschuldung im Jahr 2020 also um rund 5,3 Millionen Euro steigen.“ Beim Blick auf die Finanzplanung schlagen 2021 bis 2024 weitere 24 Millionen Euro zu Buche. Mit Nachdruck verwies Haberkorn darauf, dass man die Kriterien für einen genehmigungsfähigen Haushalt derzeit nicht einhält und noch nicht einmal die ordentliche Tilgung erwirtschafte.

Dass die warnenden Hinweise zu diesen Praktiken nicht gefehlt haben, unterstrich Hubert Segeritz von der FBL. Immer wieder hätten seine Fraktion und auch der Kämmerer von einer drohenden Überschuldung gesprochen. „Nun haben wir nach der gelben Karte der Rechtsaufsicht die gelb-rote durch die GPA erhalten.“ Er sprach sich dafür aus, alle Sparmöglichkeiten zu nutzen. Corona werde die Lage noch verschärfen. „Alle Stadträte sind gefordert, mit der Verwaltung an einem Strang zu ziehen und auch schmerzhafte Schritte einzuleiten, um unsere Verschuldung nicht explodieren zu lassen.“ Er verglich dies mit einer Operation, die man zwar hinausschieben könne, doch die Krankheit schreite weiter voran.

Die „strukturelle Haushaltsschwäche“ hatte auch die SPD/FB häufig angemahnt, stimmte Fraktionsvorsitzender Siegfried Neumann dem FBL-Kollegen zu. Sein Seitenhieb galt den Kontrollgremien. „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass die Aufsichtsbehörden Aussagen, Meinungen und Erkenntnisse des Gemeinderats sträflich missachten.“ Seit Jahren werde der Punkt der Überschuldung angemahnt, „aber das hat scheinbar niemanden interessiert“. Die Stadt müsse nach dem Ausscheiden des früheren Rathauschefs die Suppe auslöffeln, sprach er von „schmerzhaften Erhöhungen“ bei Gebühren und Steuern. „Wir müssen auch im Blick haben, was uns blüht, wenn wir keinen vertretbaren Haushalt hinbekommen.“

Marco Hess, Fraktionsvorsitzender der CDU, warf bei allen Sparbemühungen ein, dass man wichtige Projekte für die Stadt angestoßen habe. „Da gab es von den anderen Fraktionen keine Streichpositionen, weil wir uns das nicht hätten leisten können“, kritisierte er. Die mittelfristige Finanzplanung ist in seinen Augen ein „Wunschprogramm, von dem klar ist, dass es nicht komplett realisiert wird“. Von einer reinen Sparpolitik durch Corona hält er nichts. Es müsse ein kluges Mittelmaß gefunden werden.

Schuldzuweisungen hielt Braun für nicht hilfreich. „Wir müssen nach Lösungen gegen eine strukturelle Überdehnung des Haushalts suchen.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.12.2020