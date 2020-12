Besinnlicher Rundgang durchs Dorf

Unterbalbach.„Zünde ein Licht an“ lautet das Thema der Adventsfensteraktion, mit der trotz der Coronakrise für adventliche und weihnachtliche Stimmung gesorgt werden soll. Weil das Christbaumfest ausfallen, kamen Ortsvorsteher Andreas Buchmann und der Ortschaftsrat auf die Idee, als kleinen Ausgleich eine Adventsfensteraktion zu initiieren und zu organisieren. Seit dem 1. bis zum 24. Dezember wird Tag für Tag ein neues „Adventsfenster“ nebst dessen Motive und Illumination hinzukommen. Die nächsten Türchen öffnen sich am 7. Dezember in der Krümmelinstraße 31 und am 8. Dezember in der Burgwiesenstraße 12.

„Die Idee hat in der Bevölkerung einen guten Anklang gefunden“, berichtete Andreas Buchmann erfreut als Resümee. „Für alle 24 Fenster haben sich schnell Interessenten gemeldet, so dass die einzelnen Stationen rasch vergeben wurden und annähernd über den ganzen Ort verteilt sind. Daraus ergibt sich ein besinnlicher Spaziergang durch unser Dorf, den jeder individuell begehen kann, um die einzelnen Objekte zu besichtigen. Schön, dass wir damit Licht und Besinnung in unsere Ortschaft bringen können“, freut sich der Hauptinitiator, der allen Organisatoren und Teilnehmern dankte.

Das erste „Adventsfenster“ öffnete sich Am Keltenberg. „Ein sogenanntes ‚Adventsfenster’ muss nicht unbedingt ein tatsächliches Fenster sein, sondern kann zum Beispiel ebenso ein entsprechend geschmücktes Hoftor oder eine Kreation im Garten sein“, erklärte Buchmann. Wichtig sei jedoch, dass die jeweiligen Motive vom öffentlichen Straßenraum gut sichtbar seien.

Die Motive wurden mit viel Kreativität, Zeit, Muse und Liebe gestaltet. Gleichzeitig zeigte sich, dass die Aktion bei den Bürgern auf großes Interesse stößt und die Motive insbesondere auch bei abendlicher Illuminierung gut frequentiert sind. „Wir werden uns voraussichtlich jeden Tag bei einem Spaziergang das jeweils neue Fenster anschauen“, meinten Sarah und Marc Sommerrock, die mit ihrem rund 75 Sterne zählenden Modell am 1. Dezember den Auftakt der Adventsfensteraktion „Zünde ein Licht an“ bildeten. „Gut, dass trotz oder sogar wegen Corona neue Ideen aufkommen“, konstatierten beide.

Familie Sommerrock wird sich außerdem um die weihnachtliche Außengestaltung und den Lichterglanz an Heiligabend an der Bergkapelle kümmern, deren Inneres von Annerose Hornung festlich geschmückt wird.

„Eine sehr schöne Idee und Attraktion“, fanden Nadine und Thomas Englert die Aktion. Gemeinsam mit ihren Kindern haben sie ein Fenster im ersten Stock ihres Hauses als Motiv des 2. Dezembers unter dem Motto „Sterntaler“ gestaltet. „Jedes Adventsfenster hat offenbar andere Motive und seine eigene Geschichte“, stellten sie fest.

Dazu zählt ebenso das Adventsfensterchen mit der Nummer „3“ von Corinna Dörr und Familie. Dazu hat sich die als Erzieherin etwas ganz Spezielles einfallen lassen: In zwei vor dem Fenster aufgestellten Körbchen gibt es zum Mitnehmen für Kinder einen sinnvollen und schönen Zeitvertreib sowie für Erwachsene etwas Besinnliches zum Lesen.

„Alle Interessenten, die kein Fenster mehr bekommen haben, sind weiterhin eingeladen, ihr Motiv unabhängig von einem konkreten Tag zu gestalten und ein Licht anzuzünden“, appellierte der Ortsvorsteher. „Schon jetzt haben unabhängig von der Adventsfensteraktion viele weitere Bürger ihre Anwesen adventlich gestaltet und beleuchtet wie etwa in der Sützelstraße mehrere Anlieger gemeinsam mit einer Krippe“, stellte er begeistert fest.

Zusätzlich zur Aktion errichteten und schmückten Mitglieder des Ortschaftsrates zum ersten Adventswochenende einen Weihnachtsbaum im Hof der Grundschule. Zudem wurde in der Ortsmitte vom städtischen Bauhof ein großer und mit Lichtern versehener Christbaum aufgestellt, der von Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr mit Päckchen dekoriert wurde, die Kindergartenkinder gebastelt hatten.

Darüber hinaus sind sich alle Akteure einig: Neben dem Christbaumfest können sie sich im kommenden Jahr nach der erfolgreichen Premiere auch eine Neuauflage der Adventsfensteraktion vorstellen – dann vielleicht mit einem geselligen Treffen. pdw

