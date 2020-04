Weinbergsberegnung am Herrenberg in Gerlachsheim. © Rudi Neugebauer

Gerlachsheim.Aufgrund der Minusgrade in der Nacht zum Dienstag beregneten die Winzer die Rebanlage am Herrenberg in Gerlachsheim. Durch den entstandenen „Eispanzer“ wurden die frischen Austriebe vor dem Frost geschützt. Wegen der milden Temperaturen der letzten Tage hatten die Reben bereits kräftig ausgetrieben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.04.2020