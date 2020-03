Benefizkonzert mit „Ziganimo“

Lauda.Sie sind unterwegs, die vier Musiker von „Ziganimo“, im Gepäck ihre Instrumente und Volkslieder, Balladen aus vielen Ländern Europas, Klezmer, Jazz und Reggae, „Musik von hier und anderswo“, mit der sie am Samstag, 7. März, in Lauda im Rathaussaal Station machen. Hier geben sie ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins „Hilfe für Kinder in Not“ Lauda, der mit dem Konzert-Erlös seine Hilfsprojekte in Afrika und auf den Philippinen unterstützt. Das Konzert mit den vier Dresdenern Ekkehard Floß, Guido Richarts, Daniel Nikolas Wirtz und Robert Hennig beginnt um 19.30 Uhr. Karten sind erhältlich bei den Buchhandlungen Moritz und Lux in Bad Mergentheim und Lauda, Schwarz auf Weiß in Tauberbischofsheim, bei der Tourist- Information Lauda und an der Abendkasse. Bild: Ilka Meffert

