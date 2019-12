Benefizkonzert in Deubach

Deubach.Ein adventliches und weihnachtliches Benefizkonzert findet am Sonntag, 22. Dezember, um 16 Uhr in der St. Antonius-Kirche in Deubach statt. Auf dem Programm stehen unter dem Motto „Mache dich auf und werde Licht!“ besinnliche Advents- und Weihnachtslieder aus verschiedenen Zeit- und Stilepochen von Alttradition bis hin zur zeitgenössischen Moderne. Gemeinsam gesungene Weihnachtslieder runden das Repertoire ab. Gesangssolistin ist die Deubacher Sopranistin Regina Schurk, die gesanglich von Andreas Mack (Bass) sowie instrumental von Sven Geier (Orgel) begleitet wird. Der Eintritt ist frei. Der Erlös aus Spenden kommt der Station „Regenbogen an der Universitätsklinik in Würzburg“ zu Gute.

