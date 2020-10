Beim Klassentreffen alte Erinnerungen ausgetauscht

Lauda.Jetzt fand in Lauda das Schülertreffen des Jahrgangs 1940 statt. Elke Oehm hatte die Zusammenkunft bereits für Mai geplant. Doch musste der Termin aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und auf jetzt verschoben werden. An dem Treffen nahmen insgesamt 13 Schüler teil. Begonnen wurde das Meeting mit einem Sektempfang. Danach ging man zur Marienkirche, wo Elke Oehm die Predigt des am Schülertreffen verhinderten Pfarrers Günter Seyfferth vorlas. Anschließend traf man sich zum gemütlichen Beisammensein und Abendessen, wo bei angeregter Unterhaltung alte Erinnerungen ausgetauscht wurden. Hans Neuberger bedankte sich im Namen der Teilnehmer bei Elke Oehm und überreichte ihr ein Geschenk sowie einen Blumenstrauß. Am Sonntag folgte in Unterbalbach beim Mittagessen der Ausklang des Treffens. Bestimmt werden sich die Teilnehmer noch lange an diese gemütlichen Stunden zurückerinnern. Bild: Jürgen Besserer

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020