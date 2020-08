Bei Abbiegen Auto übersehen

Unterbalbach.10 000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 16.30 Uhr bei Lauda-Königshofen. Ein 46-Jähriger war mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine aus Unterbalbach kommend in Fahrtrichtung Oberbalbach unterwegs. Am Schotterwerk wollte der Mann links abbiegen, übersah dabei aber, dass eine Autofahrerin sein Gefährt bereits überholte.

Der Pkw der 31-Jährigen prallte gegen den Vorderreifen der Zugmaschine und wurde dann gegen eine Betonmauer abgewiesen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keiner der Beteiligten verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.

Die landwirtschaftliche Zugmaschine blieb unbeschädigt.

