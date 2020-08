Bedeutende Zeugnisse der Volksfrömmigkeit

Oberlauda.Geschichten über Bildstöcke, sichtbare Zeichen der Volksfrömmigkeit der Vorfahren, gelten oft als ungeklärt oder unvollständig, können allerdings durch Nachforschungen aktualisiert werden. Die Ergebnisse sind nicht nur für Historiker interessant, sondern auch für die Nachfahren der Stifter. Bildstöcke gehören einfach zum Erscheinungsbild der Dörfer und Fluren, im Madonnenländchen erst recht.

Ein solches Beispiel findet man an der Straßenecke Schulstraße/Johann-Martin-Schleyer-Straße. Der sich in Privateigentum befindende Bildstock zeigt inhaltlich eine ältere Darstellung der Kreuzigungsszene der trauernden Maria und mit den weinenden Jüngern. Aus Fotoaufnahmen Jahrzehnte ist ersichtlich, dass der Bildstock aus zwei Teilen besteht. Er stand bis Anfang der 1980er Jahre zwar auf dem gleichen Anwesen, aber doch um einige Meter zurückversetzt an der südlichen Hauswand. Mit der Umsetzung wurde auch eine dringend notwendige Restaurierung verbunden. Etwaige frühere Restaurierungen sind nicht mehr feststellbar.

Die unterschiedlichen, früher farblich erkennbaren Bestandteile lassen sich durch Quellenangaben erklären. In einem Verzeichnis der früheren Gemeinde Oberlauda vom 31. Dezember 1941 ist das Alter des Bildstockes mit etwa 300 Jahren (also um 1640) beziffert, wobei sich dies nur auf das aus Buntsandstein bestehende Oberteil beziehen dürfte (Figurendarstellung, Stil der Bildhauerarbeit, usw.). Sockel und Säule weisen eine andere Jahreszahl auf. Es ist das drittälteste „Bild“ in Oberlauda.

Auf dem unteren Teil ist die Widmung „Gestivt von Valentin Klingert und seine Hausfrau Barbara geborene Brennfleck 1851“ zu lesen und darüber gewissermaßen der Spruch „Seht Christen wie der Gottmensch stirbt und den Sündern Heil erwirbt“. 2005 erfolgte eine Restaurierung, ein farblicher Unterschied zwischen den beiden Teilen ist nicht mehr feststellbar. Wegen der Sanierung der Ortsdurchfahrt hat Eigentümer Matthias Klingert die Neugestaltung der Vorgartenfläche abgeschlossen.

Das Areal wurde zusätzlich noch durch einen alten Gemarkungsstein ergänzt. erha

