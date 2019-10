Becksteiner Weg in Königshofen mögliche Zwischenlösung?

Lauda-Königshofen.Im Rahmen eines Scoping-Termins Ende Juli befassten sich die Teilnehmer mit den Alternativstandorten bezüglich der Errichtung und des Betriebs einer Aufbereitungsanlage der Firma Konrad Bau. Mit dabei waren Vertreter des Landratsamtes, der Städte Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen sowie der Gemeinderatsfraktionen.

Regierungspräsidium Stuttgart, Regionalverband Heilbronn-Franken und Straßenbauamt waren nicht persönlich mit von der Partie, hatten sich aber schriftlich zu den Standorten westlich und östlich der B 290 zwischen Gerlachsheim und Distelhausen geäußert. Und das Resultat ist ernüchternd, wie Bürgermeister Thomas Maertens im Zwischenbericht dem Gremium mitteilte: „Beide Alternativstandorte sind nicht realisierbar.“

Blicke auf Donnerstag gerichtet

Jetzt seien alle Blicke auf die Anhörung des Petitionsausschusses am Donnerstag um 11 Uhr in der Gerlachsheimer Turn- und Festhalle gerichtet, so der Schultes zu Beginn der Aussprache. Hier müsse man liefern. Deswegen brachte er als möglichen weiteren Alternativstandort die ehemalige Asphalt-Aufbereitungsanlage im Königshöfer Industriegebiet am Beckseiner Weg als Zwischenlösung ins Gespräch, die die Voraussetzungen biete. Im Verlauf der Diskussion wollte Herbert Bieber (FBL) vom Stadtoberhaupt provokativ wissen, ob er denn dies am Donnerstag vorschlagen werde. Er wolle dies aktiv nicht tun, ging Maertens der Antwort aus dem Weg. Die Vertreter des Petitionsausschusses würden von allein auf diesen Standort kommen, da dies in den Unterlagen stehe.

Problem nicht verlagern

Zu einem späteren Zeitpunkt trug Bieber noch vor: „Ich hoffe, das der Petitionsausschuss ein Ergebnis bringt.“ Sollte aber der Standort Königshofen ernsthaft in Erwägung gezogen werden, würde das Problem lediglich verlagert. Und er wagte die Prognose, dass dies einen Aufstand zur Folge hätte, den es so noch nicht gegeben habe, und der zu einer Spaltung in der Stadt führen würde.

Ebenfalls für die FBL-Fraktion zeigte sich Reinhard Vollmer enttäuscht vom Scoping-Termin, der keine Pro-und-Kontra-Diskussion zugelassen habe. Namens seiner Fraktion legte er einen Antrag auf Prüfung einer Bebauungsplanänderung auf Gemarkung „Pfützenäcker“ in Gerlachsheim vor. Er argumentierte unter anderem, dass die derzeitige BImSchG-Genehmigung nicht die bei der öffentlichen Bürgerveranstaltung vom Oktober 2015 zugesagten Abfallmengen berücksichtige.

Maß der Nutzung veränderbar?

Im Vorgriff einer 4. Änderung des Bebauungsplans solle die Verwaltung prüfen, ob das Maß der baulichen Nutzung dergestalt verändert werden könne, dass dieses Gebiet nicht mehr für großflächig angelegte Betriebsformen geeignet wäre. Des Weiteren solle ermittelt werden, welche öffentlich-rechtlichen und welche privatrechtlichen Haftungsansprüche der Firma Konrad Bau bei einer Rücknahme der 3. Änderung des Bebauungsplans respektive bei einer Änderung desselben entstehen könnten.

Siegfried Neumann (SPD) bescheinigte der Verwaltung bei der ganzen Angelegenheit „sehr defensiv“ vorgegangen zu sein, sie sei nicht so recht in die Puschen gekommen. Den Scoping-Termin bezeichnete er als „unmöglich“. Und es sei „widersinnig“, dass genau jene Leute an dieser Veranstaltung teilnahmen, die die Anlage ursprünglich genehmigt hätten. Es sei enttäuschend von der „Verwaltungshierarchie“, sich auf die Gesetze zurückzuziehen. Seine Fraktion werde den Antrag der FBL mittragen.

Bürgermeister Thomas Maertens hingegen verteidigte den Scoping-Termin, mit dem man Transparenz bewiesen habe, der rein verwaltungsintern sei und bei dem sich alle nur an die Gesetze gehalten hätten.

Marco Hess (CDU) sprach „von einer schwierigen Situation“. Dass der Scoping-Termin keinerlei emotionale Debatten zulassen würde, sei ihm bereits im Vorfeld klar gewesen. Er stellte die Frage: „Wie geht es denn jetzt weiter?“ Wenn die Firma Konrad Bau das „Go“ erst habe, sei es wohl zu spät. Was weitere Alternativstandorte angehe, bleibe aus seiner Sicht vorerst nur Königshofen. Diese Diskussion müsse man zumindest führen, allerdings dürfe man den Gesprächsfaden zur Firma Konrad Bau nicht abreißen lassen.

„Wofür kämpfen Sie?“

Hubert Segeritz (FBL) wollte vom Stadtoberhaupt konkret wissen: „Wofür kämpfen Sie in dieser Angelegenheit?“ Einer klaren Antwort wich Thomas Maertens abermals aus. Er sprach davon, dass er eigentlich im gesamten Stadtgebiet keine politisch durchsetzbaren Alternativstandorte sehe. Ob Unterbalbach oder Königshofen – überall gebe es die gleichen Probleme. „Ich lege mich auf keinen Standort fest.“

Siegfried Neumann warf in der immer emotionaler werdenden Debatte Marco Hess vor, „um den heißen Brei herumzureden“, wie man das kenne. Angegangener CDU-Fraktionschef verbat sich solche Angriffe mit dem Seitenhieb an die Adresse Neumanns, mit solchen Aussagen wolle er „von der eigenen schwachen Performance“ ablenken.

Besser: Umsichtiger informieren

Dominik Martin (CDU) wiederum warf dem SPD-Fraktionsvorsitzenden vor, seinerzeit, durch einen Leserbrief, von falschen Tatsachen ausgegangen zu sein. Hier wäre es von Vorteil gewesen, sich umsichtiger im Vorfeld zu informieren. Dann fand Martin wieder versöhnlichere Töne: „Wir sollten zusammen an einer Lösung arbeiten und keine Nebelkerzen zünden.“

Neumann hätte sich im Übrigen gewünscht, dass Marco Hess seine guten Kontakte zum örtlichen Landtagsabgeordneten Professor Dr. Wolfgang Reinhart genutzt hätte, um ihn mal nach Gerlachsheim zu holen und mit allen Seiten Gespräche zu führen.

Nachdenkenswerter Vorschlag?

Alois Imhof (FBL) machte dann einen Vorschlag, der sich interessant anhörte und der vielleicht sogar weiter verfolgt werden sollte. Er brachte eine „Kompletteinhausung der Anlage“ ins Gespräch – und zwar an einem Standort außerhalb jeglicher Wohnbebauung. Dann gäbe es auch keinerlei Probleme bezüglich Lärm und immissionsschutzrechtlichen Gedankenspielen.

„Wir sind im Oktober 2019 jetzt wieder genau da, wo wir im Oktober 2018 waren“, beschloss Norbert Groß den Reigen der Redner zu diesem Punkt in der insgesamt viereinhalbstündigen Zusammenkunft des Gemeinderates. Wäre man seinerzeit zum Beispiel einer intelligenten Verkehrslösung aufgeschlossen gewesen, hätte man die Kuh eventuell vom Eis bekommen können, so der CDU-Mann. Nachdem alle Standorte geprüft worden seien, müsse man den Tatsachen nun ins Auge blicken: „Es gibt keine andere Lösung als Gerlachsheim.“

Thomas Maertens beschloss die Diskussion mit dem Hinweis, seiner Pflicht in Sachen Zwischenbericht nachgekommen zu sein.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.10.2019