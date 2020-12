Becksteiner Dorfweihnacht auf andere Art wiederbelebt

Beckstein.Corona macht erfinderisch – und so bietet die Becksteiner FeierWelt am 13., 19. und 20. Dezember eine Dorfweihnacht der besonderen Art im Wein- und Erholungsort Beckstein an: als Drive-In und To-Go im Hof der Becksteiner Winzer eG.

Die Becksteiner sind wohl von Natur aus ein sehr feierwütiges Völkchen – schließlich reihte sich in den vergangenen Jahren Monat für Monat eine Veranstaltung an die andere. Umso schwerer fiel es im Corona-Jahr, Weinproben, Partys und auch die Großveranstaltungen „Beckstein Open Air“ und „Beckstein brennt“ absagen zu müssen: Jubiläen, die vorerst auf das kommende Kalenderjahr verschoben sind.

Dennoch schlummerte stets der Gedanke, trotz der Pandemie und den Coronaverordnungen zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer am Partyhimmel zu erblicken. Verschiedene Anläufe wurden unter dem Jahr unternommen, die allerdings letztendlich an den gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben scheiterten. Doch dann kam Ende November die Idee auf, die eigentlich vor zwei Jahren ad acta gelegte Becksteiner Dorfweihnacht wiederzubeleben. Man diskutierte, holte Genehmigungen ein, erörterte Hygienekonzepte, bis man bald zu dem Schluss kam, dass aus dem Gedanken wirklich ein umsetzbares Event unter ganz besonderen Bedingungen werden könnte.

Und so entschloss sich die Becksteiner FeierWelt in Kooperation mit der Becksteiner Winzer eG kurzfristig für das dritte und vierte Adventswochenende, eine Becksteiner Dorfweihnacht als Drive-In und To-Go auf die Beine zu stellen. Man wolle damit sowohl den Spaziergängern und Wanderern, als auch den Autofahrern – ohne das eigene Auto verlassen zu müssen – mit Glühwein und Kinderpunsch, Kaffee und Waffeln, Bratwurst, Flammkuchen und Pizza eine kulinarische Dorfweihnacht der besonderen Art bieten.

„Mit dieser kleinen und sicherlich auch einmaligen Dorfweihnacht lobe ich besonders das Engagement der Jugend, der Bevölkerung sowie unseren großen und kleinen Gästen im Wein- und Erholungsort trotz der gültigen Hygiene- und Abstandsregeln ein Stück vorweihnachtliche Normalität ermöglichen zu wollen“, schätzt Ortsvorsteher Philipp Hahn das Vorhaben und die Motivation der Becksteiner FeierWelt.

Gleichwohl sei man als Veranstalter auch bemüht, unter den gegebenen Umständen ein möglichst besinnliches Weihnachtsfeeling kurzfristig auf die Beine zu stellen, resümiert Lukas Both von der Becksteiner FeierWelt die Planungen. Nichtsdestotrotz bitte man die Gäste, aufgrund der geltenden Verordnungen im Auto sitzen zu bleiben. Ebenso müssten auch die Spaziergänger und Wanderer eine Maske tragen und zügig das Gelände wieder verlassen, da das Verweilen behördlich nicht gestattet sei.

„Wir freuen uns darauf, viele glückliche Besucher zu sehen und somit doch noch ein vorweihnachtliches Feeling bieten zu können“, sagen die Organisatoren und Eventmanager Michael Spies von der Becksteiner Winzer. Informationen gibt es unter www.becksteiner-feierwelt.de.

Die Becksteiner Dorfweihnacht findet am Sonntag, 13. Dezember, von 14 bis 19 Uhr, am Samstag, 19. Dezember, von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag, 20. Dezember, von 14 bis 19 Uhr statt. Die Hygiene- und Abstandsbestimmungen sowie das Verkehrskonzept vor Ort sind einzuhalten; es gilt Maskenpflicht und Parkverbot auf dem gesamten Gelände.

