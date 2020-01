Lauda.Musik und Wort, Licht und Farben können in der sich gerade in Renovation befindlichen St.-Jakobus-Kirche am Sonntag, 19. Januar, um 17 Uhr auf eine besondere Weise erlebt werden. Das Blechbläserensemble „Just Brass“ wird in gewohnt gekonnter Weise musikalischen Schwung in die Baustelle bringen. Ins richtige Licht gerückt wird das Kircheninnere durch Jan Steins-horn.

Architekt Georg Böswald von Brunn und Pfarrer Ralph Walterspacher geben zwischen den Musikbeiträgen einen Einblick in den Stand der Renovierungsarbeiten. Das Konzert heißt „Baustellenkonzert“, weil die Renovation zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist. Weite Teile der Kirche sind aber nicht mehr eingerüstet und eine Reihe der Kunstwerke schon renoviert, so dass an diesem Abend schon ein erster Eindruck des Raumes entstehen kann, der am Sonntag, 29. März, von Weihbischof Dr. Dr. Würtz festlich eingeweiht wird. Da beim „Baustellenkonzert“ nur wenige Sitzplätze vorhanden sind, können bei Bedarf eigene Klappstühle mitgebracht werden. Der Eintritt ist frei – Spenden für die Kirchenrenovation werden aber angenommen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020